李玟輕生離世 終年48歲 胞姊李思林：她不再受抑鬱症煎熬

【明報專訊】歌后李玟(原名李美林)昨晚突然傳出離世噩耗,二家姐李思林在社交網公布胞妹死訊,透露李玟數年前患上抑鬱症,經長時間與病魔抗爭,近日病情急轉直下,周日(2日)在住處輕生,送院後一直昏迷,經醫院團隊努力搶救及治療,最終於昨日與世長辭,終年48歲。李思林表示今年是李玟出道30周年,一直為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地,為胞妹感到自豪。她現在最大責任是照顧年邁母親,希望大家給他們時間和私人空間療傷。

李思林昨晚在社交網發出李玟(CoCo)離世消息,「致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們:我們懷着極度哀傷的心情,告訴大家一個悲痛的消息,CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症,經過長時間與病魔抗爭,可惜近日病情急轉直下,於7月2日在家中輕生,送院後一直昏迷,經醫院團隊努力搶救及治療,最終於7月5日返魂乏術,與世長辭」。

感恩上天賜予善良妹妹

李思林提到2023年本應是CoCo出道30周年,「29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外,更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地,一直全力以赴為華人發光發亮,我們為她感到自豪。作為CoCo的家人,我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹,感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使,希望現在她去了更快樂的地方,不再受抑鬱症煎熬;相信上天一定會給她一個最好的安排!現在,我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親,希望大家多為這老人家祈福,同時也給我們時間和私人空間去療傷!最後,再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。同時希望大家除了懷念CoCo,更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位,延續CoCo的心願──讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。CoCo在世間儘管停留不久,但她的光芒,永垂不朽!Carol & Nancy 泣告」。

據了解,48歲李玟與丈夫結婚12年,自2019年來關係惡化,故於去年10月起搬進中區四季酒店的服務式公寓,李玟母親、兩胞姊及印尼工人則居住在山頂白加道2號摘星閣。據了解,李玟自2019年起被診斷患有抑鬱症,今年2月接受了腿部手術,並服用了醫生處方的肌肉鬆弛劑藥物,並沒有自殺傾向。據了解,李玟上周五起因身體不適在醫院住院一天後,在胞姊摘星閣家中暫住數天。

暫住姊家數天 浴室衝出左手流血

周日下午1時,李玟與母親及兩胞姊在家中共晉午餐,然後前往沐浴。當她在浴室時,工人及胞姊見她正常並有反應。下午3時半,工人正在3樓打掃時,李玟突然從浴室衝出,左手流血。工人報案後,下午4時許,李玟在其中一名胞姊和警方陪同下,被送往瑪麗醫院,當時沒有呼吸和脈搏,前臂靠近手腕處有割傷。至傍晚近6時,李玟恢復了呼吸、脈搏和意識。

警方在浴室裏沒有發現遺書或藥物。在浴室的水槽旁邊發現了一把沾有血迹的指甲刀鉗,並在李玟家中的隨身物品中發現了13粒抗抑鬱藥。

網上流傳給粉絲最後錄音留言

昨晚網上流傳一段稱是CoCo給粉絲的最後錄音留言,「中華玟迷聯盟」微博於7月2日下午1時上載一段據說是CoCo的語音,CoCo說:「親愛的,我是CoCo,感受到大家對我的愛跟支持,然後,你們做我的後盾,我會加油。那這段時間希望你們自己也身體健康快樂,我非常想念大家,我在努力努力,想念你們,我也非常想念你們喔!愛你、愛你,謝謝你們的禮物,非常漂亮。」

CoCo 9歲移民美國,1993年回香港參加《新秀歌唱大賽》奪得亞軍,簽約華星唱片,1994年6月15日在台灣發行首張個人專輯正式出道並走紅。1999年發行首張英文專輯《Just No Other Way》,全球銷量達200萬張;2001年演唱歌曲《A Love Before Time》獲得第73屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲提名,登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱。

疑不堪婚變打擊 暴瘦惹人擔心

CoCo與外籍富商Bruce Rockowitz於2011年結婚,當年豪擲1.5億元打造一連兩日豪華婚宴,成為城中熱話。二人結婚近12年,其間曾傳出Bruce疑有婚外情,CoCo曾在社交網發文暗示不開心,但未有詳細解釋,及後貼相證夫妻關係未變。今年初有傳Bruce被發現第3次出軌,CoCo被指搬離昔日愛巢,夫妻正分居。她疑不堪婚變打擊,健康出問題暴瘦惹人擔心。CoCo今年2月在社交網撰長文首次透露自己左腿自幼有缺陷,這些年唱跳都是靠右腿支撐,去年工作時不慎受傷壓住神經線,要接受治療重新練習行路;5月時她曾更新微博宣傳歌曲。

防止自殺求助熱線

生命熱線:2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會:2389 2222

社會福利署:2343 2255

明愛向晴軒:18288

人生熱線:8100 8012