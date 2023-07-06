【開箱】《秘密入侵》 Marvel版無間道 諜戰題材吸引

【明報專訊】作為Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第5階段首齣劇集，亦是今年11月上映新片《Marvrl隊長2》（The Marvels）的開路先鋒，森姆積遜（Samuel Jackson）首次擔綱主演《秘密入侵》（Secret Invasion）矚目程度毋庸置疑，諜戰題材亦有新鮮感，然而在影評網站「爛番茄」專業評分只得63%，觀眾好感度亦跌至72%，竟然比MCU劇集包尾的《變形女俠：律政英雌》還要低分，實在令人費解。

特工希爾率先陣亡

取材自Marvel同名漫畫的《秘密入侵》，屬於MCU劇集罕見的諜戰題材，6月21日在影視串流平台Disney+上架，全季共分6集，截稿前播出首兩集，雖然以文戲為主，動作場面寥寥可數，但故事鋪排與角色設計仍具吸引力，正如宣傳海報上的標語「你能相信誰嗎？」一語道破新劇主題。

自2008年MCU首齣電影《鐵甲奇俠》面世至今，森姆積遜一直扮演神盾局局長「尼克福瑞」角色，相隔15年終於擁有個人劇集，《秘密入侵》故事講述擁有變身異能的史克魯爾人，多年來潛伏地球，密謀叛變，福瑞必須阻止他們入侵的陰謀。首次加盟MCU的金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）和「龍母」愛美莉格爾（Emilia Clarke），分別飾演英國MI6特務頭子及史克魯爾少女，將會成為福瑞抵抗外敵的最強後盾。

曾經看過《Marvrl隊長》的觀眾應該記得，福瑞跟史克魯爾人素有交情，後者遭另一星球的克里人入侵並險遭滅族，數以百萬計難民流離失所，領導人塔洛斯將軍（賓曼迪臣飾）獲得福瑞照顧，答應讓他們在地球暫住，並承諾跟Marvrl隊長合作，為他們在太空物色新家園，因此數十年來，彼此相安無事，直至反對派領袖格拉威（京士利賓阿迪飾）率領年輕一輩史克魯爾人叛變，直接威脅人類安全，令到原本身在太空船上的福瑞亦不得不回歸地球，親自拆局。雙方甫交手，福瑞已吃虧，跟他合作多年的女特工希爾（寇碧史莫達絲飾）慘遭格拉威殺害，令福瑞悲痛不已。

外星人假扮各國領袖

第2集逐步揭開格拉威的奪權陰謀，原來各國領袖包括英國首相都是由史克魯爾人假扮，並臣服於格拉威之下，密謀展開滅絕人類，霸佔地球的大計。第一步行動是炸毁俄羅斯廣場，並以福瑞身在現場為由，質疑他參與恐怖襲擊，藉此挑起美俄戰爭，各國領導趁機施壓，身為超級英雄「戰爭機器」的羅德中校（當哲度飾），今集以美國國務卿身分出席聽證會，一邊抵抗外敵，一邊責備福瑞，從他的傲慢態度推斷，這個昔日戰友，說不定又是史克魯爾人假扮，大玩無間道伎倆。

另一方面，飾演格拉威助手的愛美莉格爾，表面上唯唯諾諾，對叛軍領袖言計聽從，但從她秘密調查格拉威吩咐科學家達頓夫婦設計一台能令史克魯爾人變得更強大的機械，好讓他們變成漫畫提及的「超級史克魯爾人」，相信她亦是無間道一分子，擔任其父塔洛斯的臥底，伺機粉碎叛軍陰謀。

「龍母」表現未見突出

新加盟MCU的愛美莉，首兩集表現只屬一般，期望在餘下4集有突破性演出；反觀奧莉菲亞高文戲分雖少但表現亮眼，無論是跟舊相識福瑞的舌劍唇槍，抑或向被捕的史克魯爾人嚴刑逼供，都能突顯其笑裏藏刀、運籌帷幄的個性，霸氣不遜福瑞。

第2集最震撼一幕，非福瑞回家跟妻子團聚莫屬，有誰估到神盾局局長夫人竟然是史克魯爾人？另外，其妻初登場時（1999年的回憶片段），身邊站着童年的格拉威，難道編劇刻意向觀眾提示，福瑞夫婦就是格拉威的養父母，因此在首集片尾的俄羅斯廣場爆炸事件中，格拉威才放棄刺殺福瑞的念頭？

值得一提的是，多年來跟福瑞合作無間的女特工希爾，在首集率先陣亡，慘遭格拉威偽裝刺殺，令粉絲震驚不已。有網民猜測這段劇情或有反轉餘地，例如希爾亦是史克魯爾人假扮。不過，飾演希爾的《烈探狙擊：誓不回頭》女星寇碧史莫達絲（Cobie Smulders）早前接受美媒訪問，親自證實「死訊」，恐怕叫粉絲失望而回。