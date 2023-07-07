憶華星年代同為歌唱理想奮鬥 過來人鄭秀文懂抑鬱症痛苦

【明報專訊】圈中人緣甚佳的李玟（CoCo），突然離世消息震驚演藝圈，中港台藝人紛紛在社交網發文悼念，包括鄭秀文、成龍、周星馳、黃曉明、王力宏、蕭亞軒、李冰冰、周杰倫、蔡依林等。鄭秀文（Sammi）跟CoCo同是參加《新秀歌唱大賽》出身，Sammi亦曾受情緒病困擾，她分享昔日與張崇基、張崇德、梁漢文等合照，說很難一下子接受CoCo離世的消息，感到難過，「抑鬱症的痛苦，我明。」她回想在華星時期與CoCo合作，為歌唱理想奮鬥。2019年CoCo擔任Sammi演唱會嘉賓，兩人深深擁抱並合唱二人版本的《給最傷心的人》，她謝謝CoCo送她這份美麗回憶，大家會記着CoCo留下的美好。

成龍讚是天生的明星

跟CoCo同屆《新秀》的張崇德與張崇基當年獲冠軍，張崇德分享當晚CoCo在後台恭喜他們的合照，說對方比他們笑得還開心。2015年他們邀請CoCo做演唱會嘉賓，「早已是國際天后的你一口答應。你就是那麼善良的一個人」。另一《新秀》出身的梁漢文稱看着CoCo入行，得悉噩耗好震驚，眼中的CoCo多年來都是好開心好活躍和樂觀健談。

成龍稱Coco是天生的明星，「擁有那麼厲害的天賦和獨特的個人風格，你的嗓音、舞蹈和陽光般的笑容，影響了無數的人。你帶給這個世界很多很多。天上從此又多了一顆星，願那裏再無病痛。安息」。陳法拉2014年與CoCo拍攝癌症基金會活動宣傳照，法拉留言︰「願世界記住你的微笑、你的才華和你的積極影響。抑鬱症是一種真正的疾病，我們不能忽視，尋求幫助並支持，愛你周圍的人。」hashtag了cocolee。容祖兒分享與CoCo的黑白合照說︰「真的好難過，難以接受。願CoCo遠離痛苦，一路好走！」周星馳上載CoCo昔日舞台照，留言「懷念」。

林俊傑嘆樂壇痛失具代表性歌手

黃曉明表示認識的CoCo一直像小太陽一樣照耀着周圍所有人，每次被她的笑容感染，對朋友的事永遠義不容辭，堅強樂觀好像沒什麼可以打倒她，「現在想起來，她是希望大家都能開開心心的，所以才會選擇將痛苦都藏在心底，將陰影都留給了自己。CoCo，希望你好好休息，一路走好。我們大家都很愛你，我們會永遠想你的！」李冰冰說：「太難過了，尊重逝者！願天堂沒有痛苦。」

林俊傑表示失去敬愛的朋友心情好痛，「真的好痛。感嘆人生為何沒有更善待你美好的心靈。世界從此又殞落了一位極具代表性的歌手與藝人。親愛的CoCo（我們的音樂戰士），失去了你，音樂宇宙將不再如昔。我們會非常想念你！」蕭亞軒說：「我們損失了娛樂圈第一名的唱跳天后，她是我的啓蒙老師，從我小時候她就是我的天后。我會永遠記得她開心的樣子，我很心痛……」蔡依林：「R.I.P，永遠記得燦爛笑容的你。」楊丞琳：「我的第一個偶像，我的榜樣，總是用溫暖鼓勵對待後輩，真的真的很心痛。」

娛樂組