78歲音樂人服部吉次自爆童年遭尊尼喜多川性侵 木村拓哉被指失廣告有意離巢

【明報專訊】有「日本偶像工廠」之稱的尊尼事務所，創辦人兼前社長尊尼喜多川2019年逝世，有關他性侵旗下藝人傳聞多年來不絕於耳；今年3月，英國廣播公司（BBC）播出紀錄片揭露喜多川性醜聞，多名尊尼事務所前練習生及藝人先後指證喜多川。78歲資深音樂人服部吉次日前受訪稱，他8歲時亦遭喜多川性侵，並持續兩年。尊尼事務所醜聞不斷，旗下「萬人迷」木村拓哉被指受影響，失去廣告合約，因而有意離巢。

文：蘇珮欣

現年78歲音樂人兼演員服部吉次，父親是著名作曲家服部良一；服部吉次日前接受《日刊現代》訪問，透露8歲時遭尊尼喜多川性侵。服部吉次表示其父與尊尼喜多川的父親是工作伙伴，兩人1950年代在美國籌辦演唱會，當時只有19歲的尊尼喜多川亦在美國跟隨父親工作。

音樂監製批評喜多川遭解僱惹不滿

服部吉次透露首次被尊尼喜多川侵犯時年僅8歲，根本不知道發生什麼事，曾向胞姐提及，但從不敢向父母明言。服部吉次稱與喜多川的關係持續兩年，一年大概發生關係約30次。他稱隱瞞不雅事件是大多數人習慣，也是縱容尊尼喜多川的原因。今次他決定公開，因為覺得再不發聲，恐怕今後再沒機會。服部吉次表示曾參與尊尼事務所製作的音樂劇，但無法融入事務所舉辦的「慰勞宴派對」，指派對上將年輕女演員當作服務員看待。

另外，日媒報道，曾遭尊尼喜多川性侵的人不計其數，包括男團「忍者」前成員、現年54歲的志賀泰伸、前Johnny's Jr成員石丸志門等，惹來外界關注。現任尊尼事務所社長藤島Julie景子上月拍片公開道歉，但未能平息眾怒。一直與尊尼事務所合作無間的唱片公司Smile Company音樂監製松尾潔，日前公開批評喜多川後，突遭公司解僱，令外界不滿尊尼事務所的情况加劇。

日媒《cyzo》報道，廣告界逐步棄用尊尼事務所旗下藝人，打算待合約結束後不再與尊尼事務所續約；報道又指日本大集團資生堂原定起用「萬人迷」木村拓哉擔任代言人，雙方今年春天洽談合作時，爆出尊尼喜多川醜聞，廣告商即時打退堂鼓。據報木村不想再被喜多川性侵醜聞拖累，或隨時離巢自立門戶。木村妻子工藤靜香8月推出以筆名「愛繪理」填詞的新歌《勇者之旗》，內容被指暗示木村拓哉有意獨立發展。