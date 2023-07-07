Ricky Martin結束6年婚姻

【明報專訊】去年連環爆出負面新聞的「拉丁天王」Ricky Martin，昨日與結婚6年的同志伴侶Jwan Yosef發聲明表示決定結束這段婚姻，並稱最大願望是家庭有健康活力，以和平的友情關係共同撫養子女成長，以及尊重彼此。

51歲Ricky Martin跟38歲瑞典藝術家Jwan Yosef於2017年舉行同志婚禮，婚後兩人透過代母於2018年誕下女兒Lucia，兒子Renn翌年出世，Ricky Martin另外育有孿生子Matteo與Valentino，則於2008年誕生。

曾主唱世界盃主題曲的Ricky Martin去年負面新聞纏身，遭前經理人Rebecca Drucker入稟追討欠薪及佣金後，在Ricky Martin家鄉波多黎各，再有一匿名男子聲稱是其前男友，由於憂慮人身安全，所以向法院申請保護令，並獲法庭接納申請。其後有西班牙傳媒揭露該匿名男子實為Ricky Martin的外甥Dennis Yadiel Sanchez。當時Ricky Martin透過代表律師否認有關指控。另外，Ricky Martin參演新劇《Palm Royale》，即將在Apple TV+上架；跟Pitbull及Enrique Iglesias會在北美洲展開巡迴演唱會。