Britney遭NBA新星保鑣打臉報警 稱欲邀雲班耶馬合照

年僅19歲來自法國的雲班耶馬，效力聖安東尼馬刺，被外界視為自2003年勒邦占士後，最令人期待的NBA狀元。發生打臉Britney事件後，他接受傳媒訪問稱沒目睹事發經過，但表示有人從後抓他。

【明報專訊】美媒TMZ報道，樂壇天后Britney Spears周三（5日）在賭城拉斯維加斯一家餐廳外疑欲邀NBA超新星、現效力聖安東尼馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）合照，卻遭對方保鑣反手打臉；雲班耶馬翌日接受傳媒訪問，稱沒有目擊事發經過，但感到當時有人從後抓他，亦知道保鑣推開對方。Britney前日在社交網發文稱公開此事超級尷尬，澄清只是輕拍雲班耶馬膊頭想恭喜他。已報警的Britney表示，還未收到任何公開道歉，不管是涉事球員、保鑣或組織，「希望他們會……」

美媒TMZ報道，本月5日晚上來自法國的19歲馬刺超級新星雲班耶馬，在保鑣等隨行人員陪同下到Aria酒店內的Catch餐廳用膳，其間Britney Spears疑欲跟雲班耶馬合照，從後拍對方，結果遭保鑣反手打臉，令她眼鏡飛脫。TMZ訪問了目擊者Brian Grajales，稱Britney當時以英式英語高呼「不好意思，先生」並靠近雲班耶馬等人，「她大概想吸引對方注意，然後要合照吧，但當把手放在他肩膊或背後，其中一名保鑣即反手打她臉，連其太陽眼鏡也掉下來」。Brian表示聽到巴掌聲，但不認為Britney被打到跌倒地上，又形容她繼續以英式腔爆粗高呼，「這是美國呀」。

雲班耶馬稱沒目睹事發經過

NBA選秀會上月在紐約巴克萊中心舉行，手握狀元籤的聖安東尼奧馬刺以首位選中法籍超新星雲班耶馬，也是NBA史上首名法籍狀元。TMZ報道指Britney Spears是雲班耶馬的粉絲，打她臉的是馬刺保安主管史密夫（Damian Smith），有傳他其後在餐廳曾到Britney桌子道歉，表示「你也明白當被粉絲包圍的情形」。據悉Britney已報警，TMZ向拉斯維加斯警署查問，警方承認接報一宗毆打案件，「這事件已登錄在警方報告中，目前未逮捕任何人，也沒發出傳票，暫時不會提供進一步細節」。TMZ的警方消息則指史密夫名字出現在警方報告中。

雲班耶馬的首場NBA夏季聯賽，將會迎戰夏洛特黃蜂，他前日練球後接受傳媒訪問，稱事發後數小時才知悉跟Britney Spears有關，「有個人在叫我，但我們先前就和保鑣說好不停下來，因為會有很多人聚集」。他又稱對方從後抓他，「我沒看到發生什麼事，因為我當時直往前走」。他表示不知道保鑣大力推開她，「我沒有停下來看，繼續往前走，然後享受了一頓美好晚餐」。

重提事件感超級尷尬 未收道歉

Britney Spears在社交網講述事發經過，稱周三晚所發生的事她毫無準備，「我在酒店大堂認出一名運動員，之後在另一間酒店的餐廳又遇見他。我決定上前祝賀他成功，但現場很嘈吵，於是我拍拍他肩膊喚其注意。我留意到該球員說『我從背後抓他』但我只是簡單拍他肩膊，他的保鑣卻沒往後看就反手當衆打我的臉，更差點跌倒，令到我的眼鏡飛脫」。Britney自言也經常被人包圍，「事實上當晚就被至少20名粉絲圍攏，我的保安團隊可沒有打他們任何一個」。Britney表示跟全世界提及此事「超級尷尬」，但想告訴大家，在公衆場合怎樣尊重他人同樣重要。她又稱至今還未收到雲班耶馬、其保安團隊及組織的任何公開道歉，「我希望他們會……」她在文末除多謝大家支持，亦感激拉斯維加斯警方的幫忙，證實她已報案處理。

另一方面，據報當時亦在場的Britney丈夫Sam Asghari，在社交網發文，「一名失控保鑣的暴力行為，不應讓一名正在崛起的偉大年輕人（雲班耶馬）成就蒙上陰影」；他又稱Britney手無寸鐵，見到名人展現興奮或欣賞，不該受到攻擊，「更別提只是拍了別人肩膊一下而被打臉」。