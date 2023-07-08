【開箱】《月之圓缺》 女兒有轉世情緣 爸爸怎麽辦

【明報專訊】《月之圓缺》去年底在日本上映，票房11億日圓（約6000萬港元），以低成本愛情片來說，成績算不俗；《逆轉大叔》大泉洋、《她和他的戀愛花期》有村架純、《silent》目黑蓮及《孤島診療室》柴咲幸合演的《月》片，前日在港開畫。此片題材不算新穎，但以父親角度帶出女兒的隔世情緣，復刻1980年代日本面貌，已故約翰連儂（John Lennon）名曲《Woman》穿插其中，情節催淚感人。

直木賞得獎小說改編

《月之圓缺》講述小山內堅（大泉洋飾）與妻子梢（柴崎幸飾）育有女兒瑠璃（阿部久令亞／菊池日菜子飾）；年幼瑠璃連續高燒多天，病癒後變得不像小孩，還獨自離家前往東京高田馬場站，嚇得堅四出尋女。堅終在懷舊唱片店內找到正聽着古老舊歌的瑠璃。自此堅與女兒約定，她成年之前不得獨自出遠門。10多年過去，瑠璃即將高中畢業，有所計劃，卻突然與母親遇上交通意外身亡。堅痛失妻女，放棄高薪厚職，回鄉生活。數年後神秘男子三角哲彥（目黑蓮飾）向小山內堅宣稱，瑠璃與他素未謀面，卻在車禍當天約見他，稱瑠璃可能是他多年前的戀人正木瑠璃（有村架純飾）轉世。小山內瑠璃的高中好友綠坂唯（伊藤沙莉飾）亦向堅表示，女兒綠坂瑠璃（小山紗愛飾）似乎同時保留着前兩世「瑠璃」的記憶。

《月之圓缺》由《解憂雜貨店》廣木隆一執導，改編自佐藤正午的同名小說，非常暢銷之外，亦獲得日本文學界重要獎項「直木賞」。原著2017年出版，隨即引起電影監製新垣弘隆關注，「我還清楚記得晚上7時開始翻看，怎料一看就停不下來，9時就把整本小說看完了」。他翌日立即聯絡出版社，討論改編成電影。除了「轉世」愛情，書中還描寫多個角色，沒有特定的主角，每個人物皆透過「轉世」主題交織一起。

田中圭演反派有新鮮感

片中還原1980年日本面貌，選用約翰連儂名曲《Woman》象徵那個時代；講述三角哲彥1980年就讀大學，約翰連儂被暗殺當天，收音機一整天在播放他的歌曲，三角哲彥就在當天與正木瑠璃相遇。同一天小山內堅與梢結婚。電影配合CG技術搭建巨型露天場景，高田馬場站、附近街道、臨時演員，全部還原1980年代面貌。

電影以小山內堅角度出發，他一直不相信女兒小山內瑠璃是別人轉世，但女兒離世後，從她遺物中發現三角哲彥的畫像，也開始慢慢了解正木瑠璃與三角哲彥的過去。原來正木瑠璃早有丈夫正木龍之介（田中圭飾），因她無法生育，龍之介開始對妻子動粗，正木瑠璃打算離開丈夫，卻遇車禍身亡。片中扮演小山內堅的大泉洋由20多歲演到50多歲，兩者造型分別不大，角色前半段幸福快樂，後半段悲傷，靠大泉洋演技帶出不同階段的感覺。電影尾聲，大泉洋見到「流傳」兩個瑠璃記憶的綠坂瑠璃，父女「團聚」，場面催淚感人。目黑蓮與有村架純演繹姊弟戀，外形合襯，可惜戲分不多。戲中唯一反派是田中圭扮演的家暴老公，他戲路向來搞笑，今次角色執著、狠毒，頗有新鮮感。

上映日期：7月6日