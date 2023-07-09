患情緒病沒動力不想見人 林建明籲多關注欣宜

【明報專訊】林建明（大姐明）、米雪、潘志文及嚴淑明等昨日到中環藝穗會出席「崔成安筆下的李小龍傳奇：50周年畫展開幕禮」，崔成安即場贈畫作給舊老闆黃玉郎。大姐明表示與崔成安相交50載，對方開畫展，當然要出席支持，並大讚崔成安畫功好，畫出李少龍的精髓。

「不會主動搵欣宜」

提到李思林透露妹妹李玟（CoCo）逝世前仍關心患抑鬱的欣宜，大姐明患情緒病多年，又是心晴行動慈善基金創辦人，會否關心欣宜？她說：「不知欣宜的實際情况，我是過來人，患情緒病的人不想太多人關注，會沒動力，不想見人和不想說話，需要有人陪伴時，就好好做他們的聆聽者。心晴行動一直呼籲大家多關注和認識情緒病是什麼一回事。我不會主動搵欣宜，讓她靜下，她肯郁才可接觸。當然要睇醫生，要提醒身邊的人多關注她，不要讓她獨處。」

大姐明表示至今仍服用抑鬱藥，但藥的劑量已減至最輕微，認為只要放開懷抱，將抑鬱症當是患血壓高和心臟病便可以。

有指大姐明的「至八會」名存實亡，她表示「至八會」非一個人話事，但世事常變，舊的不去、新的不來。「至八會」的名字是她改的，志在大家聚聚，傾吓愒，但現在各有各忙，未必每次聚會都人齊，亦沒有固定聚會日期，鐵腳有江欣燕、毛舜筠及鍾慧冰，汪明荃也會參與，只要邀請她，又度到期就會出席，笑言可能改名為「至八會精華版」。

記者：柯美