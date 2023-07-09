享受單身 恐懼簽約 江欣燕效忠TVB全為媽媽

【明報專訊】江欣燕18歲入行，在娛樂圈走過38個年頭，雖然由女主角到現在演別人的媽媽，但她一點都不介意，好玩才最緊要。對演戲仍滿腔熱誠的她，期待遇到「中年」後的代表作，又分享即使多多錢都不會離開無綫的原因。至於感情方面，江欣燕表示離婚後身邊一直有些朋友出現，她享受現時無「約」一身輕，不受另一半束縛，可過着自己開心的自由生活。

江欣燕在TVB劇《靈戲逼人》演李成昌填房，是Super Wife，幫對方拉攏與阮浩棕的父子關係，兼鎮守士多。她覺得今次角色很好玩，起初問監製為何會揀她，原來是看中她的開心形象，可惜未有機會唱粵曲，她大讚扮演花旦的劉穎鏇，雖然是鬼妹仔，但很用心和很勤力去學，她將以前自學粵曲的心得和技巧跟對方分享。

接受由女主角變配色

談到過去兩年合共拍了8套劇，江欣燕稱2020年從內地回港便收到《靈》劇監製的電話，大家曾合作《一笑渡凡間》結緣，「當時正值疫情，無其他工作，我心想，所有TVB的劇都不要推，現在回想真的覺得自己太聰明」。女演員花期有限，由第一女主角到現在演別人媽媽的配色，江欣燕覺得「無嘢」，完全沒任何負面想法，當女主角其實很辛苦，加上以「中女」為題材的戲不多，要等這類劇本是比較困難，同時也要跟很多年紀相若的女演員競爭。她稱現時反而很喜歡演媽媽角色，可能因搬回老家跟媽媽同住，從對方身上取得很多不同靈感，「反而是我以前唱片公司的保母接受不到，因她看着我入行」。

由18歲演到56歲，江欣燕表示一直抱住玩的心態，覺得在藝術界不可常常想着錢，「只要你做得好，錢就會自然來找你」。回望這些年的演藝路，別人都覺得她幸運，也慶幸沒經歷過捱的階段，「由一個天真爛漫、什麼工作都沒做過的小女孩進入大世界，好像很難適應，但我一心想着好玩，很多壓力自然就化解了。如果要說最大壓力，我想是以前戲分多，要熟讀劇本之餘，又要研究如何演繹，需花上很多精力，縱使那時只是20多歲，但連續七八日只睡三四小時，其實是很痛苦，但這些年都要多謝曾找我演出《歡樂今宵》的所有伯樂，以及唱片公司簽我的經理」。

好角色難求 盼有代表作

江欣燕希望在演藝方面再遇到好角色，令她都拍手的，「對上一次令我拍手的角色是《同事三分親》的Diana，是我最喜歡的角色。我知道好角色可遇不可求，當遇到時就要將自己的內心無限發大，例如演一家人，我會將家庭成員的造型相貼滿屋企來催眠自己」。她更希望未來能拍一部亞洲區都看的劇集，成為她中年後的代表作。

江欣燕近年拍劇接觸不少後輩，心境年輕的她表示跟年輕演員合作沒年齡隔膜，還自爆非常喜歡韓國女團Blackpink，並即席展示「開花舞」，「我很欣賞她們的熱情，她們的紀錄片我看了3遍，連她們到每個地方的rundown都背了」。她笑稱看到Blackpink有專業訓練，又有人幫她們安排好一切，回想自己出道時什麼都不懂，真的像一嚿雲。

曾要求公司不出唱片

演戲外，江欣燕是《新秀歌唱比賽》出身，模仿梅艷芳更維肖維妙，她透露幾年前曾有人找她出Hi-Fi碟，但她興趣不大，也不一定要做新歌，舊歌新唱其實也是不錯的選擇，但要看機緣。她認為唱歌是需要時間養聲，回想1990年代走紅時，因無法兼顧拍戲和唱歌，甚至連睡覺時間都沒有，於是主動向唱片公司提出不再出唱片，「我想是開埠以來第一個藝人這樣做，現在回想都覺得有點傻」。會否參加《中年好聲音》挑戰歌藝？她笑說：「大人大姐上去被你彈？有無搞錯呀，我是職業歌手。還是在家當觀眾好了，不過媽媽是這節目擁躉。」她稱在TVB拍劇都是拍給媽媽看，因媽媽是TVB忠實粉絲，所以不會離巢，就算有人出多多錢，她都不會走。

有追求者 不是結婚對象

感情方面，2013年江欣燕宣布跟吳積遜離婚，「這10年間身邊一直有些朋友出現，但都不是結婚對象，因我不是太嚮往婚姻，其實完了上一段婚姻，現在連簽合約都怕怕，我覺得一個很長遠的認可，是一件很恐怖的事，以前簽歌手、演員約，到結婚又簽婚約，人生大部分都在合約裏面。其實我現在都幾放下，婚姻對我來說不是急切追求的東西」。她稱現時不受另一半束縛，可以過開心的自由生活。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com