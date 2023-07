邀舊愛演出MV 客串演唱會 Taylor讚泰萊正能量 親自拍動作戲

Taylor Swift(中)自編自導自演《I Can See You》MV,邀請好友演出外,也道出重獲歌曲版權的心情。

Taylor Swift(左二)前晚在堪薩斯城開騷,邀請《I Can See You》MV的拍檔泰萊羅納(右一)、祖兒京(右二)及柏絲莉卡殊(左一)上台。

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的巡迴演唱會,今年3月中開鑼,唱到下月9日,將結束北美站演出;周五(7日)她在密蘇里州堪薩斯城的箭頭體育館開騷,面對超過7萬觀衆,Taylor再次帶來驚喜,公開重錄歌曲《I Can See You》,自編自導自演新MV同時曝光,《親親小站》祖兒京(Joey King)、女演員兼導演柏絲莉卡殊(Presley Cash),以及Taylor的舊愛泰萊羅納(Taylor Lautner)參演,3人更現身演唱會舞台,泰萊太太亦坐在台下,Taylor盛讚舊愛是其生命中重要的正能量,又稱他在MV中的所有動作場面均親身上陣。

《I Can See You》MV早於去年12月已選角及製作,直到前日才面世,Taylor Swift稱守住秘密好幾個月,其實1年前已開始構思MV內容,稱一直想執導有關打鬥及搶劫的故事。其實MV跟歌曲內容關聯不大,講述祖兒京、柏絲莉卡殊及泰萊羅納像《職業特工隊》般的團隊,到守衛森嚴的博物館拯救被囚禁的Taylor Swift,後者所困地方,又把Taylor的新專輯封面,像名畫一樣懸掛起來,似有意影射其舊唱片公司出售其母帶錄音,成為她拿回版權並重錄歌曲的動力。

祖兒京童年曾與Taylor合作

《I Can See You》MV的3名演員,跟Taylor Swift均有淵源。祖兒京與柏絲莉卡殊曾演出Taylor另一歌曲《Mean》的MV,其時兩人分別9及13歲,童星出身的祖兒當時遠未拍Netflix《親親小站》。泰萊羅納曾與Taylor拍拖,兩人因合演電影《緣滿情人節》戲假情真,但很快便分手,Taylor其後灌錄第3張專輯《Speak Now》,擅寫分手歌的她,據報當中的《Back to December》,是有關她懊悔與泰萊分開,藉歌向對方道歉。

兩人分開超過10年,泰萊羅納去年榮升人夫,與Taylor Swift卻再見亦是好友,後者在演唱會讚賞泰萊,「當我錄製《Speak Now》時,他是我生命中的正能量;我也想說MV裏所有動作場面,他都親身上陣。他與太太已成為我最親密的朋友,我們仨都是同一名字(泰萊太太名叫泰萊當姆(Taylor Dome)」。泰萊羅納亦「禮尚往來」向Taylor說:「我也非常尊敬你,不止因為你是歌手、作曲人、表演者,而是你很親切、謙遜、善良,我很榮幸認識到你。」據報演唱會後泰萊在社交平台貼出與太太及Taylor在MV拍攝現場互相指向對方的照片,另外附加一張3個蜘蛛俠跟他們姿勢一樣的漫畫圖搞笑對比。

菲律賓變裝王后扮Taylor受歡迎

Taylor Swift日前宣布明年歐洲巡唱會多加14場,不過亞洲方面維持東京及新加坡兩站。據報新加坡大華銀行的信用卡能預訂Taylor明年演唱會門票,信用卡申請量最近大增。另外,菲律賓亦不是Taylor開騷地點,據報當地歌迷為了「止癮」,戴金色長假髮的變裝王后Taylor Sheesh,日前在當地一個購物中心登台咪嘴兼模仿Taylor Swift動作演出,吸引數千粉絲捧場,而且尖叫聲不絕。據法新社報道,原名Mac Coronel的Taylor Sheesh,現年28歲,2017年開始模仿Taylor Swift,「她在這裏非常受歡迎」,據悉Mac在家人幫助下得到一張Taylor Swift的新加坡演唱會門票。