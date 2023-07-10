麥浚龍蒙眼獻唱不敢亂動 周國賢為貼黑圖解畫 否認情緒不穩

【明報專訊】周國賢與麥浚龍前晚於亞洲國際博覽館首度合作舉行《852FES Awaken Music Endy Chow• Juno Mak》演唱會，兩人全晚以歌曲及不同造型表演，甚少說話。周國賢相當投入，在舞台走來走去，獻唱歌曲《重逢》時不禁落淚。麥浚龍蒙眼獻唱，隨後邊唱邊拿着數碼相機拍下觀眾反應，encore時更高呼「紅館見」，即場邀請周國賢任嘉賓，周國賢一口答應，同時邀對方任自己10月小型演唱會嘉賓，又忍不住惜麥浚龍面頰。

麥浚龍稱為備戰紅館騷熱身

兩人騷後表示因時間及其他因素未能加場，但仍唱得十分過癮。周國賢認為只得一場更值得回味，不禁憶起當年與麥浚龍一起拍旅遊節目這個人生重要旅程。麥浚龍稱久未開騷亦能應付，今次演出為備戰紅館騷熱身，不過蒙眼獻唱時完全看不到東西，舞台有3米大窿，要很小心不可亂動，並透露紅館騷暫定明年底舉行，要先完成執導及編劇的一部電影。

周國賢表示10月選擇細場地開騷，希望與歌迷更多交流。問他為何唱《重逢》時落淚？他說：「這是劇本一部分，我有喊咩？4滴。」他透露最近與周家怡拍ViuTV新劇，休息較少比較攰，所以有很多情緒。問到早前他於社交網連出3個黑圖，是否情緒有問題？周國賢解釋，「其實是黑、灰、白，意指邁向光明，想改改版面，真的沒有什麼特別意思，只覺得自己之前的相來來去去都是chok樣，想洗一洗版咁解啫。但有很多人短訊慰問，要解釋好多，無問題，硬淨」。

記者：林祖傑

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