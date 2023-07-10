《毒舌大狀》擬原班人馬拍新片 導演吳煒倫睇中陳健朗似蠱惑仔邀合作

【明報專訊】《毒舌大狀》導演吳煒倫和身兼演員及導演的陳健朗昨日出席《中學微電影創作大賽頒獎禮》，寄語學生若有意加入電影行業不要放棄。兩人稱在學生身上看到他們當年剛入行的影子，吳煒倫透露親身感受因前輩一兩句鼓勵說話，真的可以救命；陳健朗認同得到鼓勵，先有動力做落去。

問他們當年得到哪名前輩鼓勵？吳煒倫說：「陳嘉上及陳慶嘉導演在我剛入行時都教了我很多。」陳健朗笑言：「陳果導演講的全部要『嘟』晒唔講得，文字不能複述。」兩人從沒有離開電影行業念頭，吳煒倫表示想不到有其他行業想做，最多都是在行內轉不同部門。陳健朗稱從沒有想過放棄，決定入行就認定人生想行這條路，打算創作到死。

不抗拒繼續做編劇

吳煒倫表示作家李碧華曾講過電影不論有什麼成績都是鋪鋪清，即使執導的《毒舌大狀》僥倖能成為香港最高票房電影，將來亦有很多挑戰，「我應該不會挑戰香港最低票房電影，始終這一行好好玩，有很多東西可以繼續探索，其實我也不介意繼續做編劇，有很多人問我當導演後會不會再寫劇本？我從來沒有閂過這道門，只是時間問題」。

會否開拍《毒舌大狀》系列？吳煒倫說：「相信不會是續集，度緊新故事。至於是否原班人馬？暫時不能透露。」他稱有意跟陳健朗合作，笑說：「香港好難找一個似蠱惑仔的演員，知道陳健朗本身很善良，但個樣有這味道，所以我想有機會和他合作。」陳健朗笑道：「蠱惑仔我ok，anytime。」

記者：林祖傑