松坂桃李表演「超能力」

【明報專訊】3D漫畫電影《新次元！蠟筆小新THE MOVIE超能力大決戰～飛吧飛吧手卷壽司》，8月4日在日本上映，講述小新意外獲得超能力，為了拯救地球而施展獨有的「屁股超能力」，《我們離婚吧》松坂桃李聲演反派超能力者。

松坂桃李昨現身東京試映活動，透露其角色在電影後半部與「小新」深情對話，笑言沒想到小新說話感人。為配合電影主題，大會邀請魔術師表演將手卷壽司「懸浮」半空，還將鐵湯匙徒手扭彎。松坂桃李在旁觀看時，驚訝得瞪大雙眼，接着輪到他挑戰，也成功扭彎湯匙，他表現得十分興奮，稱自覺充滿力量。