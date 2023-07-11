籲多關注精神健康 馮允謙稱鄭欣宜身體正在康復

【明報專訊】馮允謙（Jay Fung）與來自台灣曾獲金曲獎最佳樂團的宇宙人，前晚於灣仔海濱旁舉行的「維港水上音樂會」演出，獻唱多首作品。馮允謙自稱大汗又怕熱，仍照穿長袖厚外套表演，笑說考慮中途脫衣降溫，之後又表示拒絕騷肌，「我不會除晒所有衫，本身都無（肌肉），又不是走這種路線，盼將來能操練得更弗」。他以往曾參與戶外騷，但在水上舞台表演屬首次，感覺新奇得意，因擔心與現場觀眾有段距離，決定大聲唱歌，「試過坐船出海，知自己不易暈船浪沒有問題，相信在水上舞台演出會唱得頗舒服。今（前）晚有少少緊張，因為第一次現場演繹新歌《尋找隱世巨聲》。歌曲內容很勵志，鼓勵人努力追夢，希望可以用來勉勵一班參加《全民造星V》的囝囝」。

靠聽歌睇騷紓緩壓力

有報道李玟離世後，其二家姐李思林提及胞妹離世前心繫鄭欣宜患抑鬱症情况。與鄭欣宜屬同一公司的馮允謙表示，未有聽聞欣宜患抑鬱，「我知道欣宜身體正在康復，公司說她的狀態愈來愈好，等她準備好就盡快出來再唱歌。大家都應該多關注精神健康，好多時工作忙，壓力就會大，要找方法紓緩壓力。我會聽歌和看騷，又或者每次一見到粉絲，無論幾疲倦都好，都會和他們合照。因為很難得才成為歌手，我希望可以將愛與快樂散播出去」。

馮允謙承認也有情緒低落時，當年在舊公司經歷過一兩年沒有工作的日子，發覺沒事做比起忙碌的感覺更加辛苦；慶幸現在做到自己喜歡的工作，故會好好珍惜，投入做更多好的音樂作品。

記者：林蘊兒