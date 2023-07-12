傳緋聞連累髮型師感愧疚 姜濤入行預無私生活 人工包受抨擊

【明報專訊】姜濤日前宣布暫別IG（Instagram）專心籌備個人演唱會，昨午他到商台接受Do姐（鄭裕玲）主持的節目《口水多過浪花》訪問，有半百「姜糖」（粉絲暱稱）在外守候。訪問中姜濤稱今年犯太歲犯得很應，受傷和各種是非是有史以來最多一次，不由得他不信風水。他表示與MIRROR御用髮型師Lydia傳緋聞，影響對方感內疚，若拍拖不覺得要遮遮掩掩；受萬千寵愛的他直認現時只是一般開心，會朝令自己開心的方向前行。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

生肖屬兔的姜濤於訪問中稱本身不信風水命理，但今年犯太歲犯得很應，不由他不信，直認面對負面報道沒有太大感覺，但若提及屋企人或工作人員，會感到十分抱歉，「我入呢行某方面係預咗，我覺得我份人工包嘅，無論點評論或攻擊，但有時有些無辜的人被沒有的事情影響，我真的會有些內疚」。

Do姐問是否包括最近傳緋聞的髮型師Lydia？姜濤承認，「是呀，她由我剛剛入行幫我手，我跟每個工作人員都是這樣相處，好多人都知，是否因為別人生得較漂亮？我會覺得影響到別人生活、工作」。他強調沒有什麼不見得光，不怕被人影，但往後會多注意，「明白做藝人沒私生活可言，自己要再進步一些」。若拍拖會否承認？姜濤稱首先視乎另一半意願，他沒什麼所謂，不覺得要遮遮掩掩。

唔會呃人話今年很開心

Do姐除關心姜濤的身心狀况，又不時開解及安慰他不要有太多負能量。姜濤表示現時身體很好，很多人擔心他的腳傷，他有keep住做康復訓練，籃球賽後沒有駁回韌帶，康復需花6至9個月，很浪費時間，「現在每次跳完舞都要做衝擊波，冇辦法，左右腳都要打，因右腳的傷患而加重了左邊筋腱的負荷」。

Do姐問姜濤現時開心嗎？他說：「OK啦，一般，我唔會呃大家說今年很開心，但會朝令我開心的方向行。知我有時會較多負能量，但我會令自己保持發放正能量帶給大家。我覺得這一行是keep住學習的課題，當上天給我的考驗。」他表示母親說過無論攻擊還是讚賞他的人都要多謝，現時最開心的時光是跟家人去旅行，「我都想同粉絲講，要留多些時間陪家人，我不是你們的第一名，家人才是」。他笑稱不會再講「退休」，「現在是為了家人和粉絲，縱使有日要離開，都是做到令大家覺得很驕傲才離開」。

壓力大到無胃口

姜濤稱今年初也沒有玩IG幾個月，因網上很多負面報道，令他有點分心，其實幾享受不玩社交平台，現在集中個人演唱會，特別感謝準備過程中獲很多人幫忙，沒想過一個他仰慕已久的人出手相助，「他在舞蹈方面是大師級，是我開口要求的，開頭他沒有空，但之後抽到時間幫我，很完美結合了整件事」。

Do姐表示從MIRROR成員得知他體質連飲杯水都會肥，姜濤笑言：「你見我這日訪問沒飲過水。」他解釋因本身肥仔底，加上受傷後一排沒做運動，有壓力時又狂吃東西，「唯有努力，無藉口。但現在不開心的程度，連吃東西都不想」。

跟守候「姜糖」鞠躬道謝

半百「姜糖」於酷熱天氣下在電台門外守候姜濤，有媽媽帶同9歲女兒來見偶像。姜濤抵達時向粉絲報以微笑揮手打招呼，入𨋢前向「姜糖」鞠躬道謝，其間有粉絲隔住玻璃門大讚偶像「瘦咗」。訪問結束後，姜濤在經理人陪同下，笑容滿面步出電台，跟圍欄外的「姜糖」簡單交談並親手接禮物，再逐一為他們簽名。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com