歌迷擲物成風 Taylor Swift險受害 美媒分析歸因疫情社媒 粉絲爆罵戰

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift正舉行北美巡迴演唱會，日前社交媒體TikTok流傳片段，當Taylor Swift離開舞台時疑有歌迷從高處投擲類似手鈪物件，Taylor險「中頭獎」，幸保安即時撥開，Taylor亦被指疑受驚往後退縮，其粉絲因而爆發罵戰。這亦是近月歌迷睇騷期間投擲物件上台肇禍或險生意外的衆多事件之一，綜合美媒分析，經歷新冠疫情3年，演唱會自去年底開始陸續重啓，粉絲可能忘記了睇騷禮儀；亦有分析指社交媒體盛行，拍得重要片段博取流量，也是樂迷做出越界舉動的誘因。哥倫比亞大學法律系教授貝拉（Amber Baylor）提醒樂迷，若投擲物件上台傷及歌手，即使並非故意，也可能要承擔刑責。

TikTok日前流傳片段，Taylor Swift離開舞台走過通道，由數名保安員護送，其間有粉絲尖叫，更有狀若手鈪物件投向Taylor方向，保安員隨即撥開，Taylor已嚇得向後退，幸未被擊中。上傳片段者「戴定頭盔」自言不是掟物者，不過Taylor粉絲感憤怒，隨即爆罵戰，指摘擲物行為不當。

Bebe Rexha被手機掟中縫針

近月類似事件不斷發生，其中最嚴重是上月18日，美國女歌手Bebe Rexha在紐約市開騷，一名27歲男粉絲把手機掟上台，砸中Bebe眼角，送院後需縫3針。該男子其後被捕控以襲擊罪。另一女歌手Ava Max上月21日在洛杉磯演出，一名男子衝上台，雖然被保安抓住，仍伸手掌摑Ava，後者一度掩面，但堅持繼續演出，Ava後來在Twitter表示將永遠禁止該名男樂迷觀看其演唱會。加拿大饒舌歌手Drake本月5日在芝加哥開騷，有樂迷掟手機上台險擊中他；英國男團One Direction前成員哈利史泰敖（Harry Styles）繼去年被掟糖果、炸雞、上月被花束擲中臉部後，本月8日在奧地利開騷再次「遇襲」，有樂迷投擲不明物體，從社交網流傳片段所見，他疑眼睛位置被擊中，痛得彎腰數秒。

Pink收骨灰感無奈

樂壇小天后Billie Eilish亦有多次被掟雜物經驗，她受訪談及樂迷時表示，「興奮令人有時會做傻事吧」。Adele在賭城拉斯維加斯駐場演出亦遭殃，曾爆粗警告粉絲，「斗膽向我掟物件？」並批評觀衆忘了睇騷應有禮儀。部分粉絲又會把奇怪物件抛上台，饒舌歌手Lil Nas X上周在瑞典開騷因樂迷投擲性玩具而暫停演出，想找出「元兇」不果的他，其後搞笑向觀衆說：「誰把自己的性器官抛上台？」搖滾女歌手Pink上月底在倫敦海德公園的音樂會演出，有粉絲把自己母親的骨灰抛上台，Pink拿起後無奈表示，「是你的母親嗎？我真不知道應該有什麽感想」。

美國女歌手Kelly Clarkson接受美媒Hollywood Reporter訪問，自言在台上閉眼投入唱歌，卻被一名衝上台的樂迷抱住，她稱也不知道現場保安怎麽了，沒有捉到這些違規樂迷，「他們都是很好的粉絲，只是想抱抱我，卻錯誤選擇時間地點」。Kelly表示當投入獻唱，有人做出類似襲擊的動作，她直言不是很好的經驗。

曾與Beyonce、Justin Timberlake等合作的唱片監製梅森（Harvey Mason Jr. ）接受Hollywood Reporter訪問，形容近日歌迷的行為很「不幸」，滋擾到歌手，希望投擲物件上台不會成為一種潮流。梅森自言擔任行政總裁的美國國家錄音藝術科學學院，亦即格林美音樂頒獎禮主辦方最關心的是要保護好歌手。

歌手保安執行職務添難度

曾擔任Justin Timberlake、Backstreet Boys等藝人保安工作的杜克斯（Todd Dukes），目前是Secworldwide保安公司老闆，稱樂迷近日行為受到關注，「我也不知道當下的樂迷怎麽想，身為專業保安，執行職務多了難度」。其實歌手開騷不免與樂迷互動，杜克斯稱20年前NSYNC與Backstreet Boys等男團開巡迴演唱會，騷前會安排粉絲向偶像送上禮物，所以正式演出很少見樂迷會投擲物件上台。杜克斯表示必須鄭重向樂迷表明睇騷應該遵守什麽規矩，「其實很多只是常識，但對今天的樂迷而言好像都不是了」。他質疑既然是粉絲，為何要這樣做（投擲物件），片段上傳到TikTok等社交媒體，「在TikTok看到有人為了瀏覽次數，做出瘋狂、危險的事」。歌手Charlie Puth曾在社交網發文，呼籲樂迷睇騷應該享受音樂，停止種種不尊重歌手且危險的行為。據NBC報道，新冠疫情3年，部分觀衆可能才首次參與演唱會，部分樂迷也許亦忘了疫情前的睇騷禮儀，忘了要尊重其他觀衆及台上表演者。由於社交媒體盛行，不少樂迷都會爭取有利位置拍攝歌手片段。據《福布斯》報道，TikTok世代着重捕捉能製造流量的片段，追求按讚次數，也許亦成為演唱會層出不窮擲物事件的原因之一。