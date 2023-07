「失蹤」3個月自彈自唱亮相 鄭欣宜憑歌寄意《有天我會好》

【明報專訊】鄭欣宜自4月26日更新社交網後,「失蹤」近3個月未有公開露面或發帖文,又缺席5月初舉行的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《Chill Club頒獎禮》。引來欣宜「失蹤」各種揣測,有說是感情問題,又傳她扭計要求公司投資成立自家音樂品牌被拒,更曾被亂傳死訊。欣宜經理人林珊珊曾回應傳媒,「欣宜的確係病咗,療傷之中」。李玟日前離世,李思林受訪時爆胞妹患病仍心掛同患抑鬱症的欣宜,令大家更擔心欣宜情况。有報道欣宜曾接受訪問,談及幾年前心理健康出問題,要向心理專家求醫。

緋聞男友承諾好好照顧

欣宜「失蹤」近3個月,前晚首度「現身」,與她傳緋聞的髮型師好友Benjamin在社交網上載一段欣宜自彈自唱她的歌曲《有天我會好》的短片,只見她的背影,穿著印有「香港女歌手」和「PRINCE JOYCE」的衛衣,看來比前消瘦,不少粉絲留言很掛念她。

欣宜似憑歌寄意,以歌詞代替說話唱出:「疲倦得要命,時間剛好,洗完澡睡覺,夢什麼,也不太重要,我看着鏡子這張笑容,卻心疼了起來,I'm alone but I'm not lonely,so please don't feel sorry for me,有天我會好,和從前一樣,真的沒事別同情,如果我還有點力氣,我想哭,大哭出聲音,有天我會好,不用誰指教……」Benjamin留言:「i love it when she sings to me.」有指他回覆網民說欣宜很好,不用擔心,他會像以往好好照顧她。

娛樂組