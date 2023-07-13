傳與王菲結束9年情 謝霆鋒發火否認：別久不久拿我們來搞

【明報專訊】53歲王菲與42歲謝霆鋒2014年復合後愛得低調，但不時被影到出雙入對，相當甜蜜。二人近年不時傳出情變，不過其間有內地傳媒影到霆鋒到王菲家中過夜，又拍到他們與朋友飯敘，飯後霆鋒拖住王菲離開餐廳；今年3月，二人高調在內地機場重現23年前「世紀拖手」一幕，還大方任影，分手傳聞不攻自破。

相隔4個月，昨日又瘋傳王菲與霆鋒最終覺得彼此不適合，決定和平分手，結束9年情，有關傳言登上內地社交平台的熱搜榜。霆鋒罕有親回「分訊」，他語帶勞氣說：「別久不久拿我們兩個來搞，行不行？走開。」

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