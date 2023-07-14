湯洛雯揀婚紗唔預馬國明 「希望佢到時驚喜不是天然呆」

【明報專訊】準新娘湯洛雯（靚湯）昨日與應智越（細貓）出席商場活動。靚湯熱愛潛水，但擔心弄濕妝容，故沒考慮辦水底婚禮，她大爆未婚夫馬國明自認識游水，但被她發現其實不太識，打算先教對方游水才學潛水。靚湯指馬國明除了到外地拍節目，一向甚少旅行，有意申請一個月蜜月假期，帶馬國明去熱帶及寒冷地方，享受陽光與海灘，以及到不同地點深度遊，「他說不購物去邊也沒問題，但我驚自己3年多沒外遊，會忍不住瘋狂購物，要儲定錢」。

靚湯透露將挑選婚紗和晚裝，為給馬國明驚喜，拒絕他陪同，「他見慣我出席宴會穿晚裝，希望婚禮當日，他會感驚喜和感動，而不再是天然呆。至於婚紗款式我想少布……不是，講錯了，我意思是不需要太多層次，簡約為主，不會太性感」。她打算揀幾套婚紗，準備出埠影婚紗相。

細貓：無刻意討好Do姐

細貓早前與鄭裕玲（Do姐）拍旅遊節目，對於張天賦（MC）女助手稱，MC不跟Do姐拍旅遊節目因「不想討好前輩」。細貓不認同，認為與Do姐合作沒壓力，反而抱學習心態，「跟每個藝人合作都會有新火花，不需要分是否前輩。以前在韓國好重視輩分，與前輩合作好緊張，今次與Do姐合作反而好輕鬆，沒有壓力，對方還教我很多」。他覺得與人相處最緊要大家舒服，互相尊重，做最真的自己就足夠，沒想過刻意討好對方。

記者：林蘊兒