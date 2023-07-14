周婷因家事未隨港姐團出埠拍外景 16佳麗收無綫指示封口拒評論

【明報專訊】無綫《2023香港小姐競選》遇上不少阻滯，日前安排18名入圍佳麗正式亮相前，大熱之一賀怡雯突然宣布退賽，原因自覺性格不適合參賽，候選佳麗變成17人。正當佳麗準備赴越南拍外景，任職投資銀行的⑪周婷接連缺席，前日拜神儀式大會表示她因工作請不到假，至昨日大隊出發她又不見影蹤。無綫稱周婷因急需處理家中要事，大會接納她缺席原因。其他佳麗收大會指示，對周婷的事不便多談。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

港姐大隊昨晨啟程往越南峴港拍攝外景，前日因未能跟公司請假缺席拜神儀式的周婷昨日繼續無影，最終只有16名候選佳麗出發。無綫企業傳訊部回覆傳媒查詢表示：「《2023香港小姐競選》11號候選佳麗周婷今（昨）早（13日）未能隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓，大會接納其因急需處理家中要事而缺席原因。」

16名候選佳麗一早到達機場，經過連日緊湊行程，她們縱使化了妝，面容也略顯疲態，不少人黑眼圈盡現，部分人戴上太陽眼鏡遮掩倦容。3大熱當中以⑰王敏慈最精神，全程笑臉迎人，又不時用電話與佳麗自拍，站在旁邊的⑯郭珮文則一副昏昏欲睡的樣子兼面青青；⑮莊子璇在拍照和做訪問時，才脫下太陽眼鏡示人。

潘明璇稱好忙無暇聯絡周婷

⑨潘明璇、莊子璇與郭珮文樣子同樣帶點憔悴，未出發先跌watt。潘明璇稱前一晚沒睡過，莊子璇則說往機場途中在巴士補眠1小時，但愈瞓愈攰；似快睡着的郭珮文，被問到可擔心會暈時，她表示ok，頂得住，3人笑說要靠咖啡提神。對於周婷最終未有現身，又少了一名佳麗，莊子璇說：「都知道，但不多講了。」示意無綫不讓她們講。日前稱與周婷是朋友的潘明璇則說很忙，未有時間聯絡對方了解。

王敏慈同樣沒睡覺，但非常精神，笑說：「因興奮蓋過了眼瞓，反而擔心到埗後才眼瞓。」見她又化回「重妝」，王敏慈說：「是化妝師幫我化的，遮住黑眼圈，因休息不夠面上爆粒粒。」身旁的④王怡然也現黑眼圈，表示已努力遮蓋。問她是否前一晚沒睡？她笑言：「睡了4小時，因很緊張，所以很早就睡。」並稱行李不用帶很多東西，佳麗之間可以分享來用。談到周婷再度缺席，王怡然說知對方沒有來，但不知原因，都感可惜。王敏慈稱一班佳麗關係很好，有約出來玩。

梁凱晴彌補參選時遺憾

外景嘉賓黎諾懿、梁凱晴及謝嘉怡一同出發。參選時只到西貢staycation外景拍攝的梁凱晴，很開心今次終可彌補當年沒得出埠的遺憾。可有帶備泳衣影靚相？她笑言：「沒有，留給師妹展示，自問沒她們年輕。」她給予一班師妹貼士，就算沒有精神、睡不夠都要打醒十二分精神，因為隨時有鏡頭拍攝，但睡覺一定要落妝，否則會影響皮膚。對於佳麗人數由18剩16出發外景，梁凱晴說因剛拍完節目回港，不太清楚，但她覺得⑬陳曉彤不錯，首次見面時覺得對方很有自信和充滿笑容。

謝嘉怡趕及登機前到場，她說由媽媽載她來，「我越南回港時，媽咪已飛回英國，所以把握時間跟她吃早餐」。首次去越南的謝嘉怡表示心情興奮，會寓工作於旅行，並帶了泳衣、攝影機到當地拍片。

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