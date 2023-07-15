開騷爆阿Sa瘋狂做媒人 容祖兒被急進男猛烈追求嚇跑

容祖兒在演唱會帶領粉絲穿梭時空，分享她小時侯的故事及平日在錄音室的最私密空間。

【明報專訊】容祖兒相隔4年再在港舉行演唱會，34場《ANOTHER SIDE…JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會前晚開鑼，首晚為歌迷專場，粉絲響應大會衣著主題，花盡心思，有扮雞、外星人及王子等，場面歡樂又搞笑。43歲容祖兒自從跟劉浩龍結束6年情，感情生活一直處於空白，前晚她感觸稱人到中年雖有事業、生活無憂，但感情沒着落，依然一個人「吊吊揈」，又大爆閨密蔡卓妍（阿Sa）曾瘋狂做媒人介紹男仔給她認識，有個追求者未了解就說「 I miss you baby」，追求攻勢太猛烈，將她嚇跑。

容祖兒34場演唱會前晚於演藝學院開鑼，死黨阿Sa、師妹Gin Lee、好友林海峰等齊來捧場。今次無論製作和歌曲編排都精心打造，每部分都讓觀眾目不暇給。整晚氣氛歡樂又令人感動，現場粉絲不時跟祖兒大合唱，又一齊跳舞，令演藝學院變了熱鬧的Party Room ，完騷後歌迷大叫「安歌」近15分鐘，最後才依依不捨離場。

粉絲送蛋糕補祝生日

容祖兒演唱會分7部分，首部分帶大家穿梭時空，分享小時侯秘密，接着轉為校園，大家跟着祖兒上學堂，聽她談小時侯及讀書的故事，笑中有淚又溫馨。之後空間大轉移，10人大樂隊出場，跟祖兒一同勁歌熱舞，分享她在錄音室的最私密空間。之後祖兒分享內心世界，道出這幾年間，為工作不得不離港獨自生活的心聲。演唱會尾聲讓粉絲點唱，粉絲亦為祖兒準備了一個生日蛋糕，補祝她6月生日。

不介意露打底褲

4年未踏上香港舞台，祖兒跟觀眾打招呼時搞笑道︰「熟口熟面，又是這個地方和這些人，大家覺得我有無變呀？」台下粉絲大叫︰「有呀，變靚咗！」她發覺身上的短裙，無論行去什麼位置都現出打底褲，台下觀眾大嗌︰「想睇呀。」祖兒回應說︰「前面那個開始流晒鼻血，不緊要，反正一家人，打底褲就是用作打底，預了給大家見到，這就是SECRET•LIVE。」

談到內心世界，祖兒稱自己是歌手外，亦是個中女，「有事業，生活無憂，但還是一個人『吊吊揈』」。她反問觀眾擔不擔心？

感嘆有事業無愛情

祖兒又透露最緊張她的是阿Sa，「阿Sa應該是全世界最希望我得到幸福的人，最瘋狂的日子，她見到所有男人都會為我過濾，看是否適合我，又話我可愛搞笑，她是男人都追求我。對於阿Sa的真心、認真、熱誠，我不想辜負她，所以有次她介紹異性給我認識，我禮貌上交換了電話，大家只斷斷續續通短訊，對話都是加油、How are you， I am fine之類。對方見我多回覆一兩次，就開始傳自拍照給我，報告自己生活狀况，我當時都嚇一驚，但為了尊重阿Sa，我唯有留個emoji。怎料他竟然再努力，留言說 I miss you baby，還說不如試吓發展，嚇死我！」

祖兒續道︰「他又不了解我，不知何來的自信。他再同我講，說已經睇晒我的演唱會，知我是怎樣一個人。」她問觀眾︰「他睇晒我演唱會DVD想同我拍拖？你們由細睇到我大，我豈不是要跟你們……」全場觀眾起哄拍掌大笑。完騷後，祖兒表示收到很多朋友短訊，恭喜她演唱會成功，最後都加一句「 I miss you baby」。

娛樂組

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