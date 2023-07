開騷爆阿Sa瘋狂做媒人 容祖兒被急進男猛烈追求嚇跑

next

【明報專訊】容祖兒相隔4年再在港舉行演唱會,34場《ANOTHER SIDE…JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會前晚開鑼,首晚為歌迷專場,粉絲響應大會衣著主題,花盡心思,有扮雞、外星人及王子等,場面歡樂又搞笑。43歲容祖兒自從跟劉浩龍結束6年情,感情生活一直處於空白,前晚她感觸稱人到中年雖有事業、生活無憂,但感情沒着落,依然一個人「吊吊揈」,又大爆閨密蔡卓妍(阿Sa)曾瘋狂做媒人介紹男仔給她認識,有個追求者未了解就說「 I miss you baby」,追求攻勢太猛烈,將她嚇跑。

容祖兒34場演唱會前晚於演藝學院開鑼,死黨阿Sa、師妹Gin Lee、好友林海峰等齊來捧場。今次無論製作和歌曲編排都精心打造,每部分都讓觀眾目不暇給。整晚氣氛歡樂又令人感動,現場粉絲不時跟祖兒大合唱,又一齊跳舞,令演藝學院變了熱鬧的Party Room ,完騷後歌迷大叫「安歌」近15分鐘,最後才依依不捨離場。

粉絲送蛋糕補祝生日

容祖兒演唱會分7部分,首部分帶大家穿梭時空,分享小時侯秘密,接着轉為校園,大家跟着祖兒上學堂,聽她談小時侯及讀書的故事,笑中有淚又溫馨。之後空間大轉移,10人大樂隊出場,跟祖兒一同勁歌熱舞,分享她在錄音室的最私密空間。之後祖兒分享內心世界,道出這幾年間,為工作不得不離港獨自生活的心聲。演唱會尾聲讓粉絲點唱,粉絲亦為祖兒準備了一個生日蛋糕,補祝她6月生日。

不介意露打底褲

4年未踏上香港舞台,祖兒跟觀眾打招呼時搞笑道︰「熟口熟面,又是這個地方和這些人,大家覺得我有無變呀?」台下粉絲大叫︰「有呀,變靚咗!」她發覺身上的短裙,無論行去什麼位置都現出打底褲,台下觀眾大嗌︰「想睇呀。」祖兒回應說︰「前面那個開始流晒鼻血,不緊要,反正一家人,打底褲就是用作打底,預了給大家見到,這就是SECRET•LIVE。」

談到內心世界,祖兒稱自己是歌手外,亦是個中女,「有事業,生活無憂,但還是一個人『吊吊揈』」。她反問觀眾擔不擔心?

感嘆有事業無愛情

祖兒又透露最緊張她的是阿Sa,「阿Sa應該是全世界最希望我得到幸福的人,最瘋狂的日子,她見到所有男人都會為我過濾,看是否適合我,又話我可愛搞笑,她是男人都追求我。對於阿Sa的真心、認真、熱誠,我不想辜負她,所以有次她介紹異性給我認識,我禮貌上交換了電話,大家只斷斷續續通短訊,對話都是加油、How are you, I am fine之類。對方見我多回覆一兩次,就開始傳自拍照給我,報告自己生活狀况,我當時都嚇一驚,但為了尊重阿Sa,我唯有留個emoji。怎料他竟然再努力,留言說 I miss you baby,還說不如試吓發展,嚇死我!」

祖兒續道︰「他又不了解我,不知何來的自信。他再同我講,說已經睇晒我的演唱會,知我是怎樣一個人。」她問觀眾︰「他睇晒我演唱會DVD想同我拍拖?你們由細睇到我大,我豈不是要跟你們……」全場觀眾起哄拍掌大笑。完騷後,祖兒表示收到很多朋友短訊,恭喜她演唱會成功,最後都加一句「 I miss you baby」。

