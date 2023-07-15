母女最後合照曝光 李玟喪禮7．31舉行設公祭

【明報專訊】李玟（CoCo、原名李美林）本月5日離世，終年48歲，噩耗震驚演藝界，真正死因待驗屍報告才能確定。CoCo的內地音樂製作人好友兼工作伙伴孫僑志昨日在社交網發文悼念，並上載一張早前與CoCo視訊對話的截圖，見CoCo與母親一同入鏡。昨日傳出CoCo的喪禮舉行日期，其後李思林證實7月31日設靈，8月1日出殯。

CoCo好友孫僑志昨日在社交網發文及上載一張早前與CoCo視訊對話的截圖，CoCo的母親也在旁，照片中穿白色上衣的CoCo面帶笑容，豎起大拇指畀讚，這張照片亦成為CoCo母女的最後合照。

孫僑志：我的心像被撕開

CoCo的遺作《戰歌》由孫僑志譜曲、監製，兩人私交甚篤，對於好友突然離世，孫僑志難以接受，陷入極度悲傷，發文說懷念跟對方合作，並分享與CoCo昔日的合照；孫僑志回想製作單曲時，CoCo提出一起做出道30周年演唱會，沒想到這是雙方最後一次一起工作，那天視訊也是兩人最後一次見面。

孫僑志透露原本為CoCo籌備一張名為《李玟傳奇》專輯，可惜沒法完成，「我的心像被撕開了一個口子，裏面全是你的影子，無法被觸碰……你的意志和精神我會繼承下來，答應你的事情我會用盡一生去實現，我們的故事也許再過十年、也許二十年，我會去把它呈現」。

李思林：方便歌迷預早安排

CoCo胞姊李秋林（Carol）與李思林（Nancy），以及經理人彭文慧（Lily）日前到香港殯儀館商討喪禮事宜，當時3人來去匆匆，未有交代喪禮的細節與舉殯日期。昨日有消息傳出李玟的喪禮將於7月31日舉行，翌日進行火化儀式。有指不少內地、美國、馬來西亞、台灣及新加坡等地的粉絲得知消息準備來港，送別偶像最後一程。《明報》記者向Nancy求證，Nancy回覆道：「今天（昨天）晚上會有不正式的公告，請稍安勿躁。」其後，經理人Lily證實上述消息屬實，7月31日設靈，翌日8月1日出殯。昨晚9時，李思林在社交平台公布有關李玟喪禮的資料，表示方便歌迷預早安排，於設靈當日（7月31日）會於晚上進行公祭，她同時上載昔日李玟與歌迷的大合照，她寫道：「CoCo的喪禮及出殯儀式將於2023年7月31日及8月1日在北角香港殯儀館舉行。7月31日（星期一）下午6時至晚上10時在該館一樓大禮堂進行公眾拜祭，喪禮其餘時間以私人形式舉行。謝謝各位的關心！」

台灣粉絲今辦追思會

另外，據台灣李玟粉絲會LINE群板主透露，今日（15日）會在新北、台中舉行李玟追思會，主辦方表示，當天若要參加的歌迷，需自備白色LED燈蠟燭、粉色熒光棒，並穿黑色上衣出席。

娛樂組