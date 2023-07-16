《職業特工隊8》《死侍3》停拍 《沙丘瀚戰2》退出動漫展 佐治古尼發聲明支持罷工

【明報專訊】美國演員暨美國廣播電視演員公會聯合會（SAG-AFTRA）與代表各大電影公司及影視串流平台的電影電視製作人聯盟（AMPTP），就演員待遇問題談判破裂，前日（14日）早上金像影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）、《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）現身東西兩岸示威活動，佐治古尼（George Clooney）則發聲明支持SAG-AFTRA的罷工決定，指這是業界的轉折點。《死侍3》等多齣大片停拍之外，本月20日揭幕的聖地牙哥動漫展，本來今年展商已大減，隨着編劇及演員公會罷工，《沙丘瀚戰：第二章》等多部戲亦宣布退出。

前日荷李活氣溫約攝氏30度，加州的陽光猛烈，SAG-AFTRA成員加入編劇公會的罷工行列，齊集Netflix、派拉蒙、迪士尼、華納兄弟等大公司的總部外，高舉示威牌表達訴求；SAG-AFTRA主席法蘭卓雪（Fran Drescher）及談判代表團抵達串流平台Netflix洛杉磯辦公大樓時，被傳媒包圍，被問及迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）批評兩公會的要求不切實際，又稱罷工會對行業產生非常具破壞的影響；對此法蘭認為艾格所言令人厭惡，也對實際情况毫不理解。

演員群起公開微薄重播費收入

重新執掌迪士尼的艾格，日前才續約，據報年收入2700萬美元（約2.1億港元），因此引來不少演員在社交網冷嘲熱諷，尤其他們正爭取加薪的重播費一直少得可憐，發起公開薪酬帖文，結果不少人響應。有演員公開上月的重播費糧單，只有8.57美元（約66港元），可能已算不錯，因為有演員表示過去兩周收到8張支票，合共只有3美元（約23.4港元）收入。

佐治古尼雖然沒到現場，但發簡短聲明支持SAG-AFTRA的行動，稱這次罷工是業界的轉折點，「大量演員及編劇失去了謀生的能力，如果業界要生存必須改變，對演員來說這就是旅途的開始」。金像影后蘇珊莎朗頓參與了在紐約的示威，積遜蘇迪堅斯繼上次編劇公會示威曾站出來，前日又身在遊行隊伍當中。有記者亦發現《真的想嫁你》多莫梅朗尼（Dermot Mulroney）、《這就是我們》文迪摩亞（Mandy Moore）、《10》女星寶黛麗（Bo Derek）、《魔雪奇緣》佐斯格（Josh Gad）、《鐵達尼號》法蘭西絲菲沙（Frances Fisher）等參與示威；多莫梅朗尼稱「這是要表達團結在一起」，不過他以當下心情太激動為由拒絕接受訪問。

奧利華史東稱片商永遠說虧本

新片《奧本海默》（Oppenheimer）日前在倫敦舉行首映禮，麥迪文（Matt Damon）等主角響應罷工，電影放映前便拉隊離場，正出席耶路撒冷電影節的《殺戮戰場》金像導演兼編劇奧利華史東（Oliver Stone）對此表示震驚，也代表了今次大件事。曾經歷過1980年代編劇公會罷工的他被問及對這次兩公會工潮的看法，他表示以前或今日對於重播費分成的爭論其實大同小異，對掙錢不多的編劇來說，分成很重要，但薪高的編劇也不能得到電影多少利潤，只有片商可以，「電影公司永遠說在虧本，但他們又永遠找到方法提升利潤10年、15年，這是業界永恆的問題，資本家給高層管理愈來愈多錢，對大部分編劇卻不然」。

去年聖地牙哥動漫展由於是新冠疫情緩和後首辦，所以相當熱鬧，但隨着迪士尼（包括Marvel）、星戰及Netflix有各自的影迷博覽會，過去影迷及動漫迷聚集的聖地牙哥動漫展，今年本已星光大減，隨着演員公會參與罷工，電影《沙丘瀚戰：第二章》、劇集《小學風雲》、《時光之輪》、《Jury Duty》宣布退出動漫展的座談會。另外，日前才發最新劇照的《死侍3》，《毒魔3》、《帝國驕雄2》、《職業特工隊：死亡清算下集》，以及畢彼特（Brad Pitt）主演一級方程式賽車為主題的未命名新片，全部會停工，其中《死》《帝》《職》3片將於明年上映，《死》《職》兩片距離開畫日期更不足一年，這次工潮會否影響映期，相信很快便會知道。