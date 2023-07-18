視謝霆鋒學習對象 洪助昇想做Man爆偶像

【明報專訊】英皇歌手洪助昇（Aiden）曾參加《全民造星II》，跟張天賦（MC）同屆，去年才正式出道，早前推出第4首單曲《單曲循環症》有不俗成績。要在樂壇爭一席位並不容易，問他怎樣突破？他說：「我覺得初出道時沒有光環，新歌能登上歌曲榜不俗位置，對我是很大動力，多謝歌迷支持！我會堅持做好作品的心態，自己有畀心機，努力付出過，大家會看到。」

Aiden同公司有不少一線歌手，近水樓台有機會跟張敬軒合唱，「我當然想跟前輩合作，曾在公司遇見Twins、容祖兒，還有謝霆鋒，兒時偶像出晒嚟，每位前輩也想合作，特別是霆鋒師兄，他的風範會令很多人瘋狂，我也要向師兄學習，做一個Man爆偶像。當日我主動跟霆鋒打招呼，但未敢向他自薦合作，希望有機會多些傾偈」。

爭取拍戲機會 演壞人好爽

原來Aiden不乏演出經驗，曾拍過港台與ViuTV的電視劇，亦拍過電影，對於公司開拍的大製作，他也會爭取演出機會，想跟前輩學習，特別想拍動作戲及飾演奸角，「去年參與電影《爆裂點》扮演壞人，跟平日形象反差很大，原來演壞人好爽，不過我又貪心想拍文戲，最想跟影后惠英紅合作，公司有太多優秀的前輩，我會多加努力學習」。講完他尷尬得耳仔也紅了。

提到參加《造星II》後遲起步，同屆的MC已爆紅，他說：「事實我遲咗一年出道，MC、Phoebus（吳啟洋）都係我前輩，我不會比較，自己努力學習就是，「他們也很支持我，有聽我的歌，亦有讚好」。

記者：陳釗

化妝：Gigi Liu

髮型：Vincent Leung@ii Alchemy Hair and Nail

場地：Mustard Seed Co-Working Space