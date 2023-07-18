Ariana Grande脫下婚戒惹揣測

【明報專訊】世界一哥卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）17日凌晨於溫布頓網球錦標賽男單決賽，以盤數3：2擊敗世界二哥佐高域（Novak Djokovic），拿下個人首座溫網錦標，吸引不少演藝界名人捧場。觀衆席星光熠熠，特別是美國演員公會罷工，正在當地拍攝新片的畢彼特（Brad Pitt）停工，遂跟導演佳烈治（Guy Ritchie）入場睇波；同場還有「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）、《高空歷劫7小時》艾迪斯艾巴（Idris Elba）、《洛基》湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）與女友兼《使女的故事》扎維阿斯頓（Zawe Ashton）、「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）跟太太兼《孿生女》麗素慧絲（Rachel Weisz）等。

正在英國拍攝音樂電影《女巫前傳》（The Wicked）的美國女歌手Ariana Grande，亦與片中拍檔兼《柏捷頓家族：名門韻事》男星祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）到場，並坐在「蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield）旁邊；不過有眼利網民發現Ariana脫下婚戒，加上近月她沒跟結婚兩年的丈夫Dalton Gomez亮相公衆場合，引來揣測她是否婚姻觸礁。英國《鏡報》向Ariana的發言人查詢，到截稿前仍未有回覆。