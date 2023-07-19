書展今開鑼 蔡潔黃妍做文青才女 盧覓雪留永恆味道 黃翠如反思人生

【明報專訊】「香港書展2023」今日在會展開鑼，不少作品趁這段時間出爐，隨疫後復常，今年比過去幾年熱鬧，不少演藝界人士不約而同有作品面世。八和會館主席汪明荃撰寫回憶錄《八和的華麗轉身》；影帝黃秋生首次出自傳《秋生回憶》，細訴過去40年的戲劇人生；黃翠如與盧覓雪分別透過外地遊歷及香港的昔日情懷，記錄她們人生中見證過的大城小故事；蔡潔與黃妍分別從寵物和音樂取得創作靈感，借題發揮散發她們的文青氣質。

記者：林蘊兒

盧覓雪主持商台節目《在晴朗的一天出發》，其中負責聲音專欄「踏破鐵鞋盧覓雪」，借日常大小時事、趣味新聞或民間美食，引發無限聯想，於是她將之結集成新書《香港舊風味》。

盧覓雪細味人生甜酸苦辣

盧覓雪表示書中用了很多食物名稱起題，卻不是一般食經或美食指南般簡單，真正目的是以自己所見所聞，帶大家重拾昔日香港情懷。她慨嘆香港人事變化大，疫情打擊經濟，不少朋友也移民離港，連很多幫襯多年的老店也相繼結業，種種事都觸發她想分享昔日經歷和感受。在書中提及糖水店，她回想小時候一家八口食糖水的開心事，例如媽媽煲糖水會放米，原因是飽肚；食番薯糖水後大家輪流放屁，然後忍不住笑，也可能因為這原因，令她特別鍾意食番薯糖水。她解釋寫書目的不止讓書迷咀嚼食物的味道，同時也細味人生歷程或回憶中的甜酸苦辣，「所謂味道，如果只留在口腔，那是膚淺的充飢結果，若能留在深心處才是永恆，正如媽媽的味道始終最好！所以我想表達不單是放入口的味道，而是觸碰到我內心深處不能磨滅的味道」。

黃秋生後悔出自傳

61歲黃秋生畢業於演藝學院，1990年代正式加入影壇，分別於1994、1999及2019年三度登上金像影帝寶座，去年又奪台灣金馬影帝。鏡頭前，秋生演技爐火純青，其作品和演過角色有不少成為經典；鏡頭後，秋生人生閱歷亦如同一齣傳奇電影，有話直說的火爆敢言作風成為個人標記，當然有資格出自傳。

由黃秋生口述、林蕾撰文的《秋生回憶》，邀來91歲圈中資深前輩劉兆銘、知名導演邱禮濤等寫序；書中細訴秋生40年的戲劇人生，從童年生活踏上成長之路，經歷變態寄宿生涯，加入電視台的黑暗歲月，在影壇的風光與血淚史，還有他創辦「神戲劇場」10年來的苦與樂，以及尋親經過及平日少談的家事，不過自傳封面卻寫上，「人生最容易後悔的事情之一便是出自傳……我只是個吹水吹到天花龍鳳的小演員而已，而且現在已經後悔……」。

翠如分享難忘小故事

黃翠如人生最大興趣是旅遊，但她記性麻麻，所以每次旅行都有個小習慣，就是隨身帶本簿，用筆記下遇過特別的人與事，記錄每處留下的深刻友誼，久而久之，習慣寫成日誌，於是集合一些最深刻難忘的故事，成為她第3本作品《在地上遇見天使》。翠如分享道：「書名所指『天使』，就是我旅行認識到不同種族的朋友，有非洲土人、莫斯科的老婆婆、復活島上的女子等。每段歷程，都有一個故事及有所得着，也教我要反思人生，希望讀者借那些小故事，體驗我每段友誼之旅的開心。」翠如最想再去一次非洲博茨瓦納，因那處是大自然保育區，感受到最原始的生活。至於最開心和期待，就是一家人去旅行，「爸媽生了我們5個女兒，長大後各有自己家庭，要聚在一起不容易，所以大家好珍惜一齊去外地旅行；我們會租私人公寓，一家人一起煮飯仔、飲咖啡傾偈，總之把握時間黐實父母，一家人開心地玩已滿足」。

蔡潔包辦排版插畫

自認貓奴的蔡潔養有4歲布偶貓，名叫「豬仔」，經常在社交網大曬愛貓得意近照。為記錄跟愛貓之間的生活點滴，蔡潔花兩年幾時間，親自撰寫新書《有隻貓在芒果星》，連排版和插畫也一手包辦，挑戰做才女。書中有主人和貓咪的寫真靚相外，也提到起初領養時，「豬仔」體質非常弱，後來經過悉心照顧才變得肥肥白白；又因父母不在身邊，「豬仔」成為她最親密的知己。貓咪雖然天生調皮，不過樂天性格卻改變了蔡潔，令她活得比前快樂，難怪對愛貓寵愛有加，因此寫書留念。

黃妍《4891》可聽可讀

愛創作的黃妍喜歡用文字抒發感受，過往曾推出散文及日記，切合其文青女神形象。受日本作家村上春樹的作品《1Q84》啟發，她與填詞人王樂儀合作，一同撰寫短篇小說，隨新專輯《4891》附送，讓樂迷既可聽又可閱讀。黃妍說：「想以虛構的異世界作背景，我與王樂儀分別化身『左手先生』和『月亮小姐』，以書信形式二次創作，回應對當下世界的感覺。由於臨時計劃出書，只得兩個星期時間，壓力非常大！」為配合專輯概念，新書內的文字部分加上日文，相片亦在日本取景拍攝，充滿濃厚的日本文學味道和氣息。