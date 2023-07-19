Nathan女友生前社交網對話曝光 疑被ViuTV禁公開戀情

【明報專訊】《全民造星V》已結束，但退賽的魏念恩（Nathan）仍是話題人物。Nathan女友Jessie今年5月墮樓身亡，決賽前夕Jessie家屬公開電話對話截圖，爆Nathan多次向女方借錢，更為保單身形象而提出分手及要對方刪走社交網的照片。Nathan在總決賽開騷前宣布退賽，前日他在社交網交代事件，否認借錢並形容為「資金周轉嘅生活模式」，又稱決定分手後，他以現金還清欠款。

疑似死者同事反駁Nathan

Nathan的解釋惹網民負評，又有疑似Jessie的同事，留言反駁Nathan，稱Jessie生前為給錢對方連飯也不吃，Jessie更經常被Nathan鬧喊。

隨後又有聲稱是Jessie生前的社交網限時動態截圖，Jessie跟朋友的對話提到Nathan出席《造星V》首個記者會後，自己會成為「唔見得光的圈外女友」，朋友問：「不過你男朋友唔會唔公開你啩？」Jessie說：「應該要過埋比賽先，ViuTV都要我轉Private。」網民對ViuTV要Jessie將社交網轉Private議論紛紛，因MIRROR、ERROR成員，還有今屆的得獎者皆公開另一半。有關禁公開戀情的傳聞，ViuTV沒有回應。

花姐撐Nathan被網民鬧爆

《全民造星V》總顧問花姐（黃慧君）賽後力撐Nathan有潛質，呼籲大家給Nathan空間，望對方入行發展。花姐的說話也惹部分網民反感，甚至在她的社交網洗版留言鬧爆。

娛樂組