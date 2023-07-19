伙胡楓葉振棠綵排 預祝Joe Junior生日 李龍基喜獲女友親繪油畫賀開騷

【明報專訊】李龍基（基哥）和葉振棠（棠哥）7月28、29日一連兩晚假伊利沙伯體育館舉行《雙生双識演唱會2023》，邀得胡楓（修哥）和Joe Junior擔任嘉賓，米雪及區瑞強屆時也會撐場，眾人昨日一同在葵芳綵排，合唱《月亮代表我的心》。基哥女友Chris親繪基哥和棠哥的人像油畫，賀二人開騷。米雪送上一箱香梨，寓意「大利」；眾人為本月22日牛一的Joe Junior提早慶祝77歲生日，壽星驚喜萬分。

基哥和棠哥受訪時承認兩場不夠喉，但場期有限，到時除了唱歌，還會跳舞，要向修哥請教。修哥笑稱他們不用準備，隨時都能上台表演，反而是他要向二人及Joe Junior請教歌藝。基哥笑稱今次演唱會口號「321」，因4人加起來321歲；風趣的修哥聞言笑說：「年紀最細是我。」

問基哥和棠哥會否互唱對方歌曲？基哥表示起初有想過，但最後決定不好，試問有誰唱《忘盡心中情》唱得比棠哥好。修哥聞言笑說：「我、我、我、我，我係想講我唱得唔夠佢好。」笑爆全場。

要求女友再繪4人油畫

對於獲女友送贈親繪油畫，基哥表示畫一幅畫不簡單，最初女友畫時他不知情，但現在有一要求，是想女友再為他們4人畫一幅，希望趕得切開騷前完成。曾獲Chris贈畫的修哥大讚對方畫工，畫得靚仔過他真人。基哥提議再畫多幅給修哥，參照修哥當年一幅露點牀照，修哥笑言：「不好了，免得曾孫看到問太公這是什麼來的。」

記者：陳釗