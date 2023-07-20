周慧敏自爆染疫後曾受脫髮困擾

【明報專訊】周慧敏（Vivian）已3至4年沒有在港出席公開活動，最近代言保健產品拍電視廣告，昨日舉行首播記者會。Vivian外貌保養得宜，一頭烏黑濃密長髮成標誌，她說隨年紀漸長，又曾染疫，有脫髮現象，比年輕時少了三分一。服用產品後，長出不少新頭髮，人變得更精神，所以平日不願休息，常叫丈夫倪震陪她留家看電影。

Vivian近日忙於籌備第5輪二手衫義賣，將於今（昨）晚9時網上直播，周日（23日）在店舖有售，善款捐予兩個慈善機構。她預告：「連同今（昨）日我身上套衫，洗乾淨會拿出來義賣。前幾次義賣都籌到好多錢，感激粉絲大力支持，每次收益都會即時開支票捐予不同慈善團體。」

習慣親回粉絲信

Vivian透露現時仍收到很多粉絲來信，會親手回信，一直保持聯繫，習慣至今維持不變，她曾在社交網分享，信件數量多達她半個人身高，「我可以用5小時寫22封回信，其中大部分粉絲是2000年後，他們因為看過無綫劇集《大時代》和聽我的《自作多情》認識我，有些是經父母一代才留意我」。

每封信都由她和助手親自處理，並不馬虎了事；遇上有粉絲稱呼她「老婆」，Vivian便不敢回覆。當中收到的禮物包括畫作和飾物，慶幸從沒有收過有異樣信件。

陳嘉倩無意出售貼身衣物

同場的陳嘉倩正籌備做二手衫生意，家中儲有數百件衣服，佔很多空間，賣衫可以套現兼環保，一舉兩得，「有部分衣服因為出鏡，只穿過一兩次便沒有再穿，覺得很浪費，包括昔日當主播時穿過的西裝服。所得收益扣除成本，可以捐予慈善機構幫助有需要人士。暫時在網上售賣，希望找到其他藝人參與幫手捐衫，到時再開店」。嘉倩稱不懂游水，所以沒有泳衣賣，全部服裝已清洗乾淨，相信沒有人或男士會收藏她的「有味」服裝，至於內衣褲等貼身私人衣物更無意出售。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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