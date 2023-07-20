戥舊愛吳浩康當爸開心 鍾舒漫封嘴拒談導演男友

【明報專訊】衛蘭、衛詩、鍾舒漫（Sherman）、鍾舒褀（Sukie）、王君馨和吳浩康（Deep）等前晚出席九展舉行的《偶然•遇上•傳奇》愛基金10周年慈善音樂會，Deep因忙着準備，沒出來大合照和受訪，衛蘭和衛詩影相後匆匆進場沒受訪。Sherman跟胞妹Sukie一起受訪，Sherman表示今次與妹妹、衛蘭、衛詩和王君馨5個好姊妹首次同台演出，合唱六七首歌，會在台上分享彼此的姊妹情。問到她們會否跳舞？Sukie表示會，「衛蘭和衛詩都會跳，但不會好似我們跳得那麼勁」。

Sherman透露5人稍後會赴美加展開3星期短宣（短期出外宣教），為了今次短宣，她們之前開會多次傾流程。問5人可有拗撬？Sukie說：「沒有，反而睇到大家性格各有不同，王君馨好似大家姐，Sherman會將我們團結起來，我就負責搞氣氛。」

說到Sherman與舊愛Deep同台演出，Sukie表示在後台見到對方，大家有打招呼。問Sherman覺得Deep為人父後有什麼不同？Sukie搶答，「很替他開心，他有主動分享BB和狗仔的照片給我看」。Sherman稱當時不在場，若在後台碰面會跟對方傾偈，會問他攞BB相來看，並戥對方榮升父親高興，「網上都有得睇BB相，我睇過，BB好趣致」。

Sukie擔心肌肉鬆馳唔急生B

問Sherman與導演男友林灝軒（Steve）可有結婚生仔計劃？她表示不想講感情事，希望大家專注其工作。對於是否仍和Steve在一起？Sherman堅持不談男友。至於已為人妻的Sukie自覺依然青春，以及擔心生完肌肉鬆馳，所以未有生育計劃，她說：「雙方父母心急過我們，想我們快點生B，但我和老公都不心急。」

記者：柯美