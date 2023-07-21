李小龍逝世50周年 錢嘉樂因偶像學功夫 林敏驄紀念歌填詞 想拍《葉總》

【明報專訊】林敏驄、錢嘉樂、吳思遠、張同祖、田啟文及黃百鳴等昨日出席《龍影再現》啓動禮，宣布紀念李小龍逝世50周年一系列活動，包括推出慈善紀念特刊，善款將捐予香港動作特技演員公會，以及由林敏驄填詞的紀念歌曲首播等。特刊分AB兩冊，A冊邀洪金寶、周星馳及甄子丹等撰寫文章。

吳思遠指政府不識寶

昨日是李小龍逝世50周年，曾拍過3部李小龍題材電影的吳思遠，開心有一班熱心人士多年來鍥而不捨紀念李小龍，他覺得李小龍是代表香港、香港精神、香港人及香港電影界，政府應該大搞，但政府不識寶。林敏驄表示花40分鐘為紀念歌填詞，他的第一和唯一偶像是李小龍，幾歲已入戲院看李小龍的戲，看完立志做功夫片明星。

林敏驄受訪時表示，要黃百鳴為他開部動作片。錢嘉樂問是否《葉問廿八》？林敏驄稱是《葉總》，因他在劇集《下流上車族》叫「車總」，他笑言首歌寫得快，因知道不是錢嘉樂唱，不用太多顧慮。錢嘉樂讚李小龍對香港動作片影響深遠，對方的精神永垂不朽，「我因李小龍學功夫，小時候與哥哥看完《精武門》，自覺很威武，回家學李小龍在枱上跳下來及扮招牌甫士」。他未曾與李小龍合作，但在電影《龍在江湖》曾為對方兒子李國豪當替身，亦拍過李小龍題材電影。

張同祖：李小龍拍戲好有要求

張同祖曾擔任李小龍電影《猛龍過江》副導和場記，回顧相處點滴，他說李小龍是個大細路，好玩得，但工作時好認真和有要求，「有場戲他要踢燈，他踢了好多次，一定要踢到為止，好有要求」。鏡頭外，因李小龍是鬼仔性格，與傳統工作者傾談不多，但也見到對方活潑一面，「他會不停跳保持energy，他不飲水，飲鮮橙汁」。他讚李小龍還是藝術家和哲學家。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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