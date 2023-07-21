個唱宣布加開MIRO場 呂爵安發表《膠戰S3》播畢感言

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）的個人演唱會《EDAN LUI“IN MY SIGHT OF E”SOLO CONCERT 2023》於8月26日（MIRO場）及27日（公眾場）假亞洲國際博覽館舉行。日前兩場門票火速售罄，Edan不停被爵屎（粉絲暱稱）追問會否加場，主辦昨日宣布8月25日加開一場MIRO場，門票8月1日開售。不少爵屎恭喜Edan加場，有人留言希望加開公眾場。

Edan與岑珈其、徐浩昌（肥腸）、劉沛蘅、魏浚笙及黃正宜（阿正）主持的ViuTV綜藝節目《膠戰S3》前晚播最後一集，Edan在社交網分享與「5膠」合照，發文分享拍攝感受，表示和「5膠」相識3年多，由2020年互不相識的6人，到今年變成「嘈喧巴閉」的「6膠」，這分緣十分難得。

希望有緣開《膠戰S4》

Edan覺得同一節目及同一班底可以開足3年是福氣，大家不計得失以節目、團隊為重，節目組要夠創意夠熱誠，願意花費大量心血時間製作，希望做到最好，一點不簡單。他自問不算感性的人，但真的很感激能夠遇上「5膠」，「是很好的工作伙伴，也是很好的朋友，希望有緣開《膠戰S4》，『6膠』再同大家見面」。阿正發文表示相信會有《膠戰S4》，「但願我哋台前幕後繼續有氣有力，繼續相愛相殺，繼續膠戰膠到暈」。

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