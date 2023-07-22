胡定欣心水港姐莊子璇黃泳嘉 羅霖要求佳麗內外兼備

【明報專訊】胡定欣、羅霖及時裝設計師何國鉦擔任9月舉行的《東方女神2023》選美評判，昨日出席記者會，前港姐何艷娟現身支持。胡定欣透露剛完成港姐越南外景拍攝回港，首次踏足越南，未有機會出席公開活動跟粉絲交流，三日兩夜的行程，把握時間品嘗椰子咖啡和越南河粉等美食。

重視樣貌談吐內涵

胡定欣覺得有數名佳麗特別亮眼，具備大方、自信的條件，也留意到有些緊張得面部和手發抖。是否因她氣場太勁嚇親佳麗？她笑說不是，緊張是人之常情。她指⑮莊子璇無論笑容和聲線都有劉佩玥影子，又讚②黃泳嘉的酒窩迷人，且談吐得體，「這兩名佳麗是我心水之選」。她最近有機會參加不同選美活動，睇靚女非常開心，她做選美評審重視佳麗樣貌、談吐及內涵，若有一技之長會加分，「年代不同，審美眼光也不同，以前的年代女人味濃，現代女生則少女味較重」。

前亞姐羅霖喜見疫情過後，不同的選美活動復辦，她透露新一屆亞姐9月在馬來西亞舉行區賽，到時會到當地擔任評審，亞姐總決賽則移師上海舉行。

羅霖着重佳麗內外兼備，「只要跟女仔傾幾句，就知是真誠或虛偽；自然美當然最好，若一眼睇得出有做過（整容），當然會扣分」。她自爆當年選美曾想過退賽，「那年去西班牙拍外景，要著泳衣在公園影相，有好多人睇住，覺得好尷尬，我致電媽咪，她勸我不要輕易放棄，我才堅持落去」。

記者：鍾一虹