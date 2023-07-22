內地開畫不敵沈騰新片 屈居第6 《芭比》美優先場收1.56億稱冠

講述原子彈之父故事的《奧本海默》（圖）有口碑，但片長3小時，加上戲院數目不及《Barbie芭比》，成為票房落後的原因之一。

【明報專訊】以經典公仔Barbie為故事創作藍本的《Barbie芭比》及《天能》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan ）新片《奧本海默》昨日在美國一同開畫，據報周四優先場前者大收2000萬美元（約1.56億港元），成為美國今年優先場最賣座紀錄，不過在內地成績未如理想，截至昨日傍晚，《Barbie芭比》只收714萬人民幣，位列第6，遠不及同日開畫、沈騰主演的喜劇《超能一家人》，以6984萬人民幣登頂。

「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）與《星聲夢裡人》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）主演的《Barbie芭比》，以及講述原子彈之父故事的《奧本海默》，昨日在美國同期上映，正面交鋒，其實兩片在爛番茄評論網站都得到不錯的專業評分，前者得89%，《奧》片更獲93%好評。

《Barbie芭比》周四（20日）上映優先場收2000萬美元，不但超越Marvel超級英雄片《銀河守護隊3》今年5月1750萬美元的成績，成為今年最佳優先場紀錄，亦是自去年《阿凡達：水之道》後的最佳優先場成績。若以女性觀衆為目標的電影而言，高於《美女與野獸》及《飢餓遊戲》，但不及優先場大收2630萬美元的《吸血新世紀2：新月傳奇》，不過已足夠業界調高《Barbie芭比》首周末3天票房至1億美元至1.3億美元。片長3小時的《奧本海默》，上映戲院數目較《Barbie芭比》少，優先場收900萬美元，預計首周末3天可進帳5000萬美元或以上。

據美媒報道，《奧本海默》已通過內地審批，但上映日期未定。《Barbie芭比》則於昨日在內地開畫，截至昨日傍晚收714萬人民幣，位列第6，被同日開畫的《超能一家人》遠遠抛離，後者收6984萬人民幣成為單日票房冠軍。《超》片由艾倫與沈騰主演，講述主角離家出走多年，再回老家參加祖父喪禮，發現家人各自擁有了超能力。第2至5位順次為《封神第一部》、動畫《長安三萬里》、《八角籠中》及動畫《茶啊二中》。至於比《Barbie芭比》早一星期在內地上映的《職業特工隊：死亡清算上集》，則收633萬人民幣，排第7位，累收2.6億人民幣，成績一般。