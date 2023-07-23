《給十九歲的我》停映後首現身 張婉婷談網絡欺凌 受害朋友抑鬱脫髮

【明報專訊】張婉婷執導的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》今年2月上映掀起爭議風波，片中3名女學生先後表達對電影、劇組及母校不滿，反對公映，該片上映數天後於2月6日起暫停公映，張婉婷之後一直未再公開露面，亦未有出席多個頒獎禮。事隔5個月，張婉婷昨午以評審身分現身「網絡清凌—向網絡欺凌說不．短片製作比賽」頒獎禮，在台上分享評審準則及對欺凌的一些看法，但拒接受訪問。

紀錄片《給十九歲的我》在爭議聲中先後於《第29屆香港電影評論學會大獎》、《2022年度香港電影導演會年度大獎》及《第41屆香港電影金像獎》奪「最佳電影」，張婉婷未有現身頒獎禮，由聯合導演郭偉倫上台領獎及代她讀出致謝辭。

以為伸張正義反變欺凌者

張婉婷昨日在紀錄片暫停公映後首度公開露面，她以評審身分出席「網絡清凌—向網絡欺凌說不．短片製作比賽」頒獎禮。

張婉婷表示看完全港中小學及公眾製作有關杜絕網絡欺凌的短片，發覺很多人在不知不覺間做了欺凌者，他們躲在網絡裏面沒有名字，以為伸張正義，但愈講愈過分變成欺凌。談到擔任評審的準則，她說：「內容是否真摯、有感染力及創作性，如何表達講故事，還有拍攝技巧，攝影、燈光及演出者的演技等，缺一不可。」

欺凌者他朝可能被欺凌

問到社交媒體管理人應如何加強預防這些網絡欺凌？張婉婷覺得很難，「刪除又會阻礙言論自由，反而可以由欺凌者着手，讓所有人知道不是單向，今天你欺凌別人，他朝可能自己被欺凌」。

張婉婷慶幸小時候未試過被欺凌，認為受害者別太看重留言，如果受不了就不要看，不要令自己的情緒受影響，「我都有叫身邊的朋友不要睇留言，但他們不聽，結果搞到抑鬱和脫髮，要看心理醫生。我知道年輕人不可以不看，因為他們活在網絡世界，『腦殘遊記』就不要睇，暫時退出江湖，避免影響心情。」

李治廷讚參賽片有感染力

同是評審的李治廷因有工作在身未能出席，大會播出他拍下的片段，李治廷指身邊人也試過被欺凌，所以了解欺凌的嚴重，看參賽片時有很多感受，「作品好有同理心，在睇片過程中，發現不少是發自內心和真誠向觀眾表達，無論什麼形式都好有感染力。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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