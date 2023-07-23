容祖兒發燒發冷 兩場演唱會改期

【明報專訊】容祖兒於演藝學院舉行34場演唱會，本月13日開鑼，前晚完成第8場演出後感到身體不適，並有發燒及發冷症狀，她即時求診，主辦單位應醫生建議，以及保障藝人健康及確保每場表演質素，決定取消昨晚及今晚（22日及23日）兩場演出，改於8月1及2日補辦。

聲線未達標準 不想蒙混過去

容祖兒昨凌晨在社交網上載主辦單位就更改兩場演唱會舉行日期發出的緊急通告，她留言︰「演唱會剛好來到第一個禮拜，大部分的節奏都已經漸上軌道，感謝大家連日來給我的所有歡呼及掌聲。今天，更多一份包容和鼓勵，實在很抱歉，我要跟大家申請休息兩天。」祖兒透露這幾天已有不舒服，聲線達不到自己的標準，「雖然一直以來都覺得身體會很配合、很聽話，只要我努力好好照顧起居飲食及作息時間，便可以順利為大家表演，但還是那句，計劃趕不上變化。這幾天，發覺身體不適以致慢慢發現聲音未能達到我的標準，身體的症狀告訴我不得不休息一下，而我也不希望蒙混過去。知道這樣的決定會讓很多同事重新去幫我安排，讓遠道而來的朋友不得不改期再來，但是經過幾天的掙扎，還是覺得來日方長，一個100分狀態的表演，才能夠真的對得起每一個深愛我的歌迷和用心付出的團隊。7月25日，我們在演藝學院再見」。好友蔡卓妍（阿Sa）叫她要休息多些，快點痊癒。

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