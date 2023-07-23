今晚亞博開騷 Anson Lo籲粉絲不要買黃牛飛

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今晚起於亞博舉行一連4場首個個人演唱會，他參與服裝設計，透露有破格大膽嘗試。近日網上流傳有黃牛飛流出，Anson Lo呼籲神徒（粉絲暱稱）不要買，「演唱會開賣三場反應好，公司才決定加開一場，畀買唔到飛嘅神徒。有傳呢兩日黃牛陸續放飛，我就再次呼籲神徒唔好去買，到時係咪會有吉位，自己唔會多諗，只會專注喺演唱會，以最好狀態、最佳演出，拼盡全力報答入場嘅每一位，演唱會見！」

被Wyman歌詞打動

Anson Lo於演唱會前出新歌《浪漫殺死巨蟹座》，邀黃偉文（Wyman）填詞，表明想要有關巨蟹座歌詞，Wyman問他的性格，以及做資料蒐集。Anson Lo看到歌詞被打動，「完全描述我巨蟹座性格，愛情觀浪漫又固執，我是浪漫主義者，會花好多心思製造浪漫，好想關愛對方，甚至去到有點固執地步，變成逼得太緊。歌詞太中我，亦講我待人接物及對待事業的態度」。有句歌詞「而巨蟹座只是忘了怎樣停下」，正是他的寫照，有時忘記停下來關心人，了解別人的感受。MV是淒美又虐心的愛情故事，他稱有點似電影《人鬼情未了》，他在MV中是鬼，好固執，即使已離世，依然在女主角隔籬不肯走，默默守候、默默付出。

娛樂組

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