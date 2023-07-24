照顧母親無暇睇騷 吳卓羲認有聯絡菊梓喬

【明報專訊】吳卓羲昨日到書展支持資深經理人造造（陳昱彤）新書《毛孩契約：我用了18250天走到大樹下》簽名會，曾於颱風來襲到狗場幫手鋸樹的他表示，如需要幫忙都會去，平時會捐貓狗糧出一分力。

吳卓羲領養了11隻貓，當中有朋友送，有拍戲現場垃圾房拾回來。他笑道：「現在屋企烏煙瘴氣，最頭痛是阿媽，女仔又唔帶個返嚟，帶啲貓返嚟做咩呢！」

母放棄不再催婚

提到為何不捧場看緋聞女友菊梓喬（Hana）演唱會？吳卓羲說：「我唔得閒，在香港好多嘢做，加上母親做手術切除一個腎，要照顧她，她身體ok，最緊要我陪着她，演唱會就少去。」他表示媽媽沒有話恨飲新抱茶，因之前母親問完他就在記者面前講，媽媽自此不再問。現階段與Hana關係是否無變？他說：「有聯絡嘅。」

黃宗澤蔡潔無可能拍拖

早前到廣州出席活動現場逼爆惹混亂，吳卓羲稱當時有保安推粉絲，有幾個粉絲連鞋都甩埋，他只想為粉絲在安全情况下影張相，叫保安不要再推，笑稱要兼任保安保護粉絲。他澄清沒有被認錯林峯，只是林峯及黃宗澤的粉絲見到他便問偶像在哪，「如果係粉絲都嗌錯，都唔係佢粉絲啦」。

吳卓羲承認曾被叫錯英文名，也有人叫錯他中文名，「現在都有人叫我吳卓義。」他又稱傳好友黃宗澤與蔡潔拍拖一定無可能，因一齊食飯不覺二人有異樣，並笑言：「我睇人咁多年，睇得出他們冇嘢，如果有嘢，即係我睇錯。」

記者：林祖傑