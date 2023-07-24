可宜滲孕味否認大肚 裕美照顧男友消瘦

【明報專訊】可宜與鄭啟泰前晚在書展舉行新書簽名會，裕美、林祖輝等到場支持。可宜穿鬆身裙孕味濃，笑言剛與老公去英國、蘇格蘭、希臘度蜜月回港，被親友追問造人大計，「我們都想生BB，已好勤力，希望下次出育嬰書。可能旅行行程太過緊密，我們都好疲累，老公還扭傷腳」。可宜自嘲中文不太好，寫書試過歎慢板，差點趕不及交稿，最終成功推出中文書是奇蹟，多謝老公和親友支持，聽到銷量不錯，開心又感動，「新書分享公開演說、做司儀的技巧，以前好多蝦碌經驗，遇到公司老闆跌倒五體投地、獎項跌落地、讀錯嘉賓名、嘉賓甩鞋情况」。

裕美消瘦不少，男友林作日前右眼突發性視網膜脫落緊急入醫院做手術，她貼身照顧，加上兼顧工作，已數天沒好好睡覺。林作手術後需要休養兩至三周，這段時間不能抬頭生活，需要垂低頭，晚上趴低睡覺，她要做男友的導盲犬。林作母親見裕美悉心照顧兒子公開表示受感動，裕美稱不知道，但林媽媽手術前到醫院探病時，曾叮囑她看顧林作。裕美聽到林母肯放心交兒子給她照顧非常開心，「所以我出萬二分力，好似做看更一樣湊住他」。

盼男友能出席母親生日宴

林媽媽對她態度180度轉變，是否已批准入門？裕美說：「入不入門再講，我們不是一齊住好少見面。我現在日日幫林作洗頭都幾攰，希望他乖乖哋，若不好好休息，可能要再做手術，怕下一個入醫院是我。」林母8月生日，她希望林作快點康復，可以出席母親生日晚宴。至於她是否同行賀壽，她說：「到時睇有沒有邀請我。」

記者：鍾一虹