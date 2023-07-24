廣末涼子離婚 揭丈夫入贅 單親媽獲撫養權「別讓孩子感不安」

【明報專訊】《禮儀師之奏鳴曲》日本女星廣末涼子與米芝蓮星級主廚鳥羽周作上月驚爆婚外情，事後女方認錯，被事務所懲處無限期停工，恐向廣告商賠償千萬港元違約金。醜聞發酵一個半月後，廣末昨日透過事務所發表離婚聲明，並宣布獲得3名子女的撫養權，網民焦點卻轉移到廣末文中稱呼老公Candle JUNE（原名井筒順）為廣末順，意外揭發男方入贅的秘密。

《週刊文春》上月初揭發43歲廣末涼子出軌，跟同樣已婚的45歲名廚鳥羽周作到酒店密會，他倆先是否認有染，直至日媒公開二人親筆情信，終改口認錯。廣末的藝術家丈夫Candle JUNE其後召開記者會，代妻子道歉，承認女方曾提出離婚，但他未有答應，自言不想結束夫妻關係。

期望事件告一段落

事件昨日終有了斷，廣末涼子透過事務所發表聲明，表示跟丈夫廣末順商議後，已經入紙申請離婚，結束長達13年的婚姻，「至於子女的撫養權，我將一如既往擔任他們的監護人，繼續一起生活」，並期望宣布離婚後，令事件告一段落，「別讓孩子感到不安和憂慮」，又感謝所有支持她的人士。廣末的離婚聲明，意外揭穿第2任丈夫Candle JUNE入贅的秘密。廣末2003年與模特兒岡澤高宏奉子成婚，翌年誕下長子，2008年離婚，並於兩年後改嫁Candle JUNE。據報男方為免廣末再婚，導致她跟岡澤的兒子需要更改姓氏，寧可自己入贅，從此改名廣末順，二人婚後育有一子一女。

本月18日是廣末涼子的43歲生辰，據報她自從出軌醜聞曝光後，一度離家搬到酒店暫住，避免傳媒滋擾家人，上周終於回家跟子女及朋友慶生，卻不見Candle JUNE身影，估計他已遷出愛巢，並為離婚做好準備。廣末昨日公布離婚聲明，Candle JUNE同日更新社交媒體內容，但對離婚一事隻字不提，而是為本月底舉行的戶外音樂節Fujirock Festival 2023宣傳，屆時他將在現場開設瑜伽及蠟燭藝術工作坊。回復單身的他，看來將會寄情工作。

前緋聞男友佐藤健亮相綜藝節目

提起Candle JUNE，曾在記者會提到廣末涼子婚後不止一次出軌，雖然沒公布姦夫姓名，日媒卻重提2014年跟廣末傳不倫戀的《First Love初戀》男星佐藤健，《週刊文春》則把矛頭指向《下町火箭》日籍韓裔男星成河。巧合的是廣末昨日宣布離婚，佐藤健剛好亮相富士電視台一年一度馬拉松式綜藝節目《FNS 27小時電視》，令到舊聞在網上再度炒熱。另一方面，曾演日劇《科調所的女法研》25歲女星大久保櫻子，昨日出席東京記者會宣傳第3本寫真集《Candle》，由於書名跟廣末前夫相同，記者於是問她對於二人離婚有何意見？她即時封口：「請大家停止（話題）吧！」