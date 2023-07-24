【開箱】《高空歷劫7小時》 劫機版《24》 案中有案

【明報專訊】《雷神奇俠3：諸神黃昏》英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）一直被指是新任鐵金剛人選，雖未落實消息，但擅演冷靜機智角色，又長於動作戲，確是上佳之選；艾迪斯在新劇《高空歷劫7小時》（Hijack）雖然不是扮演特務，卻跟占士邦同是高智型人物，上月28日在影視串流平台Apple TV+上架，至今播出5集，預計下月2日會播出第7集結局。

談判專家急返英箍煲

《高空歷劫7小時》故事講述Sam是專為大企業服務的談判專家，登上迪拜往倫敦的航班KA29，心急見到太太Marsha盼「箍煲」，其實事業成功的他婚姻觸礁，Marsha正與警員Daniel一起，兩人的兒子Kai對此不滿。同機少女Naomi在洗手間找到一顆子彈，不知如何是好之際，交給了表現友善的乘客Marcus處理，沒料到對方其實是劫機5人組成員，Marcus同伙兼首領Stuart隨即到機長室外，以機長Robin的情婦兼空姐Collette性命威脅他開門，副機長Anna盡忠職守，力勸Robin不要聽從，最終不敵後者拳頭，劫機5人組控制大局。Sam在Wi-Fi關閉前傳了信息給Marsha暗示劫機事件，Marsha遂着Daniel調查真偽。另一方面，Sam利用談判專家所長，企圖了解形勢，採取適當行動，避免無辜乘客受傷。

劫機題材的影視作品從來不缺，以串流平台Netflix為例，相關內容不少，譬如今年3月上架的印度片《瞞天劫》，便講述空服員和男友為償還舊債，設法偷走一批鑽石，怎料遇上劫機，計劃失控。德國電影《血色天劫》描述恐怖分子挾持橫越大西洋的夜班客機，機上罹患怪病的女子必須揭露駭人秘密，才能保護年幼兒子；還有連拍兩季的比利時劇集《絕夜逢生》，講述武裝男子劫機，逼迫機長改變航道。上述影視作品有像《高空歷劫7小時》般隱藏犯罪目的劫機者，也有人為避開喪屍病毒被迫騎劫客機改變航道，人質由受害者變成得益人暫保性命。既然衆多珠玉在前，《高》劇還能拍出什麽新意？

拍過《Criminal：英國》及法國劇《怪盜羅蘋》的佐治基（George Kay），身兼《高空歷劫7小時》監製、編劇及創作3職，與他是老同學的《索女宅男配》占菲史密夫（Jim Field Smith），執導頭3集。佐治基擅佈局，講述為報父親含冤入獄枉死之仇的《怪》劇首季，盡見其所長。《Criminal：英國》則透過警方扣留疑犯的審訊過程，以對白推進劇情，以及讓真相大白為目標。兩劇同樣優質，《高》劇可說集佐治基這兩齣舊作特點，並按實時推展故事，就如反恐諜戰劇《24》一樣。迪拜往倫敦直航約飛行7個多小時，機艙密封的環境設定，與《Criminal》系列相若，正好利用不同人物的互相試探，推進劇情，效果緊湊。

每集留懸念增追看意欲

艾迪斯艾巴扮演的Sam，除了觀察力特強外，冷靜沉着，口才極佳，並利用飛機上不同設施製造通訊機會，譬如他想到以電子遊戲設備指揮機長Robin，藉詞重返機艙，並調校航道稍微偏離，讓地面控制人員知道航班出了問題。911事件教訓深刻，有乘客以為劫機5人組是恐怖分子，剛開始時已伺機奪取武器反抗，Sam早勸兩人不要輕舉妄動，果然最終事敗。劇中每集都會經過一個國家領空，乘客亦會策動或明或暗的反抗事件，製造驚險氣氛；像第3及第4集，乘坐頭等的Yussef是埃及前軍官，洞悉部分劫機者手持的並非真槍，Sam跟Naomi確認子彈真偽後，再策劃反抗行動。Yussef的觀察沒有錯，Stuart是後來才換上真彈，並槍斃其中一名乘客殺雞儆猴；可混亂中也有乘客刺中Stuart胞弟Lewis要害，生命危在旦夕，締造游說Stuart降落匈牙利的機會。

以題材與劇情來說，《高空歷劫7小時》難言新意，但每集留下懸念，讓觀衆欲罷不能；除了被騎劫的航班，英國警方、反恐、外交、內政等部門及首相已知悉事件，並逐步查出劫機目的。第5集尾聲，更揭開劫機者其實也受人操控，而且若不執行命令，只會連累親屬。同時幕後黑手早已掌握Sam的背景，其妻兒正面臨死亡威脅，被困航班的Sam會否就範，還是另有盤算？幕後黑手又是什麽人？各疑團成為此劇能否完美收官的關鍵。