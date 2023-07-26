創辦神戲劇場為自肥 黃秋生回顧10年「好似吊緊命」

【明報專訊】黃秋生創辦的「神戲劇場」今年10周年，舉辦一連串紀念活動，包括9月演出舞台劇《極地謎情》，以及在書展推出自傳《秋生回憶》。秋生自覺這10年似吊緊命，沒太大成就，但舞台劇始終是理想和興趣，做過的作品，帶給他很大滿足感。早前他跟好兄弟劉青雲及吳鎮宇等飯敘，他們在1996年合演電影《衝鋒隊：怒火街頭》，有網民希望這黃金班底再合作，但秋生認為機會很微。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

黃秋生的「神戲劇場」今年成立10周年，9月將伙拍游學修演出舞台劇《極地謎情》作為慶祝項目。回顧過去10年，秋生感觸良多，稱沒做過什麼，亦沒有很大成就，好似吊緊命，不敢想像劇團能否繼續做下去，要視乎市場、環境及觀眾等因素。有指創團初衷是回饋舞台與教學，秋生表示沒那麼大理想，是為了「自肥」而已，「我想賺錢，見人搞劇團我又搞，這是自己本科，拍電影、劇集固然得到名利，但舞台劇始終是自己的理想和興趣，做過的作品帶給我很大滿足感，尤其是創團初期，2014年跟張敬軒演《EQUUS馬》有很多馬的場面，至今難忘；2015年跟吳君如、潘燦良合作《狂揪夫妻》又玩得很開心；2016年《仲夏夜之夢》跟一班後生仔林德信、楊淇和韋羅莎等合作，他們很努力，將自己操到好弗」。

11年前演《極地情聖》不夠好

《極地謎情》改編自法國劇作家史密特（Eric-Emmanuel Schmitt）同名劇作，故事以記者黎斯（Erik Larsen）到訪獨居島上的諾貝爾文學獎得主白克（Abel Znorko）開始，整個演出只有兩個角色在台上角力；同一個劇目在2012年以《極地情聖》名稱在港上演，當時由黃秋生配搭梁祖堯於演藝學院演出18場，今次由秋生伙拍游學修，共演25場。

黃秋生表示重演這劇目，因為劇本夠簡單，自己又想做，「上次在偶然機會回到劇場，當時對自己沒太多要求，只當一個喜劇去做，對白是抵死好笑，但不是一個純喜劇，我自覺做得不好，浪費了機會和劇本，所以想再做一次，今次一定要努力一點」。至於揀游學修做對手，秋生讚不絕口道：「之前跟他合作過，感覺幾舒服，直至去年一起吃飯講起，覺得他幾適合演這角色，他聰明得來不扮嘢，雖然有自己想法，但都好聽話，肯與人溝通，幾成熟，他有不清楚的地方，導演陳淑儀會教他，我都會跟他講吓；他會主動問，然後叫我們給他一點時間摸索，態度非常好。」

叫網友投資拍戲 自嘲片酬低到無價

早前秋生相約劉兆銘（銘sir）、劉青雲、張達明、吳鎮宇、黃子華和導演邱禮濤飯敘，有網民提議他們聯同張家輝合作拍戲就無敵，因他們對上一部合作電影已是1996年的《衝鋒隊：怒火街頭》。秋生笑說：「叫網友畀錢，由網友投資拍戲就真是無敵了！」談到這班底拍戲的機會，秋生說：「機會很微。（因雲集影帝片酬太貴？）我不貴，我是無價，別人高到變無價寶，我是低到無價！」

劉兆銘幫自傳寫序 贈28字

秋生最近推出人生首本自傳《秋生回憶》，邀得91歲銘sir寫序，銘sir贈予28個字「大千風雲戲亂世，春風秋雨演三生，戲道縱橫人未老，序如縮影醉秋生」，秋生笑指銘sir說話很玄，為人鬼馬，但彼此相識多年，總算聽得明對方的意思，「他的序講我『戲如人生、人生如戲』，他都教我好多東西的，當年我們合作拍劇，在公司發生不愉快的事，他教我如何解決，但方法好大膽，他教我放乾冰在袋裏，然後入去傾，將袋的拉鏈拉開少少噴煙，噴到全間房都是煙。你敢不敢這樣做？」

在日本以AV女優出道的素海霖，早前公開跟黃秋生的合照，表示想合作。秋生說：「我有戲拍先算啦！她多戲拍過我。（素海霖找你拜師學演技？）不是，因杜汶澤節目，我們才有機會一起食餐飯，若我開戲劇班，她來上堂也沒所謂。」

場地提供：柏斯音樂

化妝：Jolinn Ng

髮型：Taky Chung@AdmiX Hair Styling

服裝：NICOLAS ANDREAS TARALIS @ I.T.

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