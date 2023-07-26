模特兒前度怒揭偷食舞台劇拍檔 「細貓」應智越承認感情中有不足

【明報專訊】應智越（細貓）自參加《全民造星》出道後予人形象正面又乖仔，曾自爆慘遭女友「派帽」，惹來不少憐憫。前晚他被爆疑出軌風波，舊愛Kero Lau不開名撰長文，怒揭對方偷食舞台劇拍檔陳伊霖，不少網民感驚訝。細貓在社交平台發文承認跟Kero Lau相戀時有很多不足之處，並稱跟對方的感情已畫上句號；Kero Lau直斥細貓「說謊出軌」，回應官腔。

模特兒Kero Lau前晚於社交平台發長文，揭跟圈中男友分手，寫道：「折磨接近一個月，我決定用最簡單的方法交代，我曾經一段兩年半感情死去的過程。」她透露拍拖後，男友很快將她帶到家中開始同居，對方以「前度女友派綠帽」開始他的人設，善良、上進、細心統統都是男友曾經有過的優點，二人開始時，說不上一無所有，但經濟不穩定是事實，談不上要她養，互相扶持是他們當時的生活模式。

發現舞台劇女主角曖昧信件

直至男友事業漸有起色，Kero Lau心甘情願當地下女友，後來發現男友疑似出軌，對象是其舞台劇對手，她找到一封女主角寫給男友的曖昧信件，「洋洋千字，難捨難離。潘朵拉的盒子就這樣打開，往後是我們一連串的爭執、說分手、和好、又說分手、又和好。我在7月頭搬到我們的共同朋友家中暫住，男方給我說法是希望冷靜。拖拖拉拉，在7月12號，男方主動跟我分手」。

Kero Lau稱後來在不同朋友口中聽到，男方向外說她不求上進，沒有與他同步，在爭執時說出「已經不愛他」的說話，令他心傷透，希望可以離開這段關係，向自己目標去飛。她又稱發現男友有另一部電話，在日曆中跟那名女主角有一個帶有心心圖案的紀念日，那個紀念日不是屬於她的，「完整的故事大概就是在舞台劇中另結新歡，被發現後，在我短暫離家時因利乘便，用『不上進』與『傷他心』作原因，處死我們的愛情」。

男方親認出軌 沒真誠道歉

Kero Lau表示如果有人認為她想用這篇文章將男方的事業拉下，相信男方應該知道，她可以寫的材料還有三分二，對方害怕她公開此事已親口承認出軌，但一直等不到男方一個真誠道歉，「公開此事，不想自己回頭，亦不想他的鬼話變成大家眼中的真相，希望男方知道，世界不會圍着你轉，你沒有尊重過的，一樣不會向你尊重」。有指文中所提及的圈中男友是細貓，6月時細貓曾與女主角陳伊霖參演舞台劇《得個夢、冇銀用》。

細貓昨日在社交平台發文承認曾跟Kero Lau相戀，寫道：「不想回應太多，不想傷害大家，我承認我在這段感情上有很多做得不足嘅地方，這段感情已經劃上句號，這段回憶珍而重之，祝福對方。」Kero Lau得知細貓回應，發文反擊：「不是做得不足，而是說謊出軌，你沒有能力回應太多，因為你一早向我傷害，唯一人話是這段感情的確是『劃』上句號。隨手丟棄嘅感情不用回憶，放在垃圾堆中如何珍而重之，如果你仍然認為用一副『官腔』就可以苟且過關，我祝福你可以，心存僥倖，顛倒是非。」

孖古巨基合唱 MV感情戲被讚

此外，細貓與古巨基的合唱歌《心跳回憶》昨日上架，古巨基大讚細貓唱得好之餘，很有演戲天分，拍感情戲十分投入，呼籲各導演留意，他特意看細貓拍MV時的內心戲，「真係要拍多啲戲，唔好嘥咗天賦，咁精湛嘅演技」。

細貓自言有用心了解劇本，「我幻想MV入面呢間屋係人生嘅一個回憶，𠵱家連睇嘅機會都冇，再有啲情感投射落去，幻想呢間屋可能同以前嘅愛人一齊住嘅時候好快樂，一諗到會冇咗嘅時候，情感就湧現」。

娛樂組