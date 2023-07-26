【開箱】《罪犯艾蜜莉》編導演出色 被大學貸款耽誤的藝術家

【明報專訊】美國前總統奧巴馬（Barack Obama）每到年底都會透過社交平台公布心水電影名單，去年除了楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》、湯告魯斯《壯志凌雲：獨行俠》、湯唯《分手的決心》外，無論導與演都名氣不大的獨立製作《罪犯艾蜜莉》（Emily the Criminal）亦榜上有名，不過未有本地發行商買入放映權，最終落戶影視串流平台Netflix，並於今日上架。

女主角有份演《白蓮會》

《罪犯艾蜜莉》講述居住洛杉磯的Emily，大學時代累積沉重債務，曾犯傷人罪亦阻礙她找到更好待遇的工作，只能在食品到會公司自僱送貨。有同事推薦她掙外快，聲稱一日可掙200美元（約1560港元），Emily心動，翌日依約往見工，方知道所謂工作其實是拿着假信用卡蒐購指定商品，完成交貨後即獲現鈔，「僱主」還拿取她的駕駛執照，改成跟信用卡卡主同名，以備收銀員查核。

負責接頭的Youcef對Emily有好感，邀請她再開工，還稱酬勞增至2000美元。原來Youcef要求她利用信用卡買名車，提醒她只有8分鐘時間逃脫，結果事敗被打，她最終飛車擺脫對方。Youcef為Emily治理傷勢時談及彼此抱負，前者希望用掙來的錢開設民宿，修讀藝術的Emily則表示還清債務後希望到南美洲生活。兩人感情滋長，Youcef教Emily自行製作假信用卡，又送她電擊槍保護自己，但叮囑她不要在家裏出貨，一星期不要「騙」同一店兩次。但Emily沒聽從，警方從閉路電視鎖定她，Youcef與拍檔兼表哥Khalil因此決裂。

《罪犯艾蜜莉》由尊柏頓福（John Patton Ford）執導及編劇，只是其首部劇情長片，獲獨立精神電影獎最佳女主角等4項提名，結果捧走最佳新秀劇本獎，尊亦入圍導演公會角逐最佳新導演殊榮。扮演Emily的奧比帕沙（Aubrey Plaza）現年39歲，比角色設定起碼年長10歲，演來卻有說服力。奧比憑處境劇《公園與遊憩》成名，近作《白蓮會2》亦獲金球獎、艾美獎最佳女配角提名，去年可說是其豐收之年。奧比在《罪》片的海報造型，曾有觀衆誤會是《盜墓者羅拉》，事實上她把深陷沉重債務不惜鋌而走險又醒目、倔強及好鬥的女子，演得入型入格。導演尊柏頓福畢業於美國電影學院，2010年交出短片《Patrol》後幾乎絕迹影壇 ，其後完成《罪》片劇本，輾轉交到奧比手上，結果一拍即合，後者還兼任監製。

Emily一角有着編導尊柏頓福經歷的投射，在不少訪問中，傳媒對於Emily入讀大學負債7萬美元覺得不可思議，尊自言畢業後也負債，為此被迫接受很多奇怪工作。他稱過往政府給大學很多補貼，因此普遍人都能負擔學費，直到列根（Ronald Reagan）上場後才徹底改變，大學失去補助，學費轉嫁到學生身上，得到學位同時是還債的開始，然而房租及生活成本上漲，這就是片中Emily面對的困局。

金像導演讚好

此片帶着年輕人的怒火，第一幕Emily見工，已不滿要交代過去的刑事紀錄憤而離開；好友Liz介紹她到廣告公司見工，主管Alice知道她有案底，提出無償實習半年，Emily即時反駁不可能返全職又沒薪酬，她還有債務要償還。Alice於是教訓她應該感恩，不要像被寵壞的孩子，自言當年只是秘書，還是公司唯一女子，暗示苦苦向上爬才到今天職位，Emily再次駁嘴：「但秘書也有薪水吧？」並說不用她指指點點；另一次遭藉詞買貨的惡棍搶劫，還被持刀指嚇，不甘受辱的Emily拿起電擊槍追出去反擊，奪回所有。編劇把Emily面對屈辱立即「跳掣」的個性，透過不同事例立體呈現，也為她最後搶走所有贓款逃到南美生活，留下合理辯解，卻沒加以任何道德批判或同情。難怪只是尊柏頓福執導及編劇的首部劇情長片，去年初在辛丹斯電影節首映後即獲好評，連《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）也在社交平台讚許《罪》片是不可多得的新秀作品，在爛番茄評論網站的202篇專業影評更佔了95%好評。

《罪犯艾蜜莉》成本約150萬美元，資源有限，尊柏頓福表示必須在20日內完成60個拍攝地點及123場戲，當中包括只許拍半日的飛車場面，歷時約6小時，但前期準備可能已花4個鐘，也沒錢封路取景，最後像打游擊般，加上警員協助，拍拍停停之下完成。現在看到的成果是編導演三方同樣出色，令人好奇尊柏頓福下次會交出什麽作品。