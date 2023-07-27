嫲嫲梁舜燕跟監製打招呼成鞭策動力 阮浩棕離巢北漂磨練 躍升男二有交代

【明報專訊】出身自演藝世家的阮浩棕，嫲嫲是已故資深演員梁舜燕，父親是電視台幕後大前輩、曾任職亞視監製的阮惠源，已故二叔阮惠熊是麗的藝員。但他沒因此靠關係走捷徑，報考無綫藝訓班由零開始，其間曾離巢北上發展，3年前再回流簽約邵氏，經過10年磨練，阮浩棕終迎來上位機會，承認曾年少氣盛，但若沒有這段時間的磨練，未必有現在的他。嫲嫲一直對他的信心和讚賞，是令阮浩棕堅持在這行發展的原因。

阮浩棕承認受家人氛圍影響，表演細胞可以說是「入晒血」，自細已很有表演慾。阮浩棕大可靠家人搭路入行，但他選擇投考藝訓班由零開始，這是爸爸給他的意見，「母親想我跟爸爸到內地試試，但他覺得我什麼都不懂，又不是戲班出身，這樣帶我上內地一定死，不如入無綫由零學起」。

很介意別人知有親戚在無綫

阮浩棕記得藝訓班面試時，樂小姐（樂易玲）問他是否有家人在無綫工作，當時他很介意，一來怕自己做得不好影響嫲嫲，還有是很怕被人說靠關係，「最記得旦哥（鄭丹瑞）跟我說，他是揀中了我，才知我家庭背景。自己心態上都花了很長時間調節，知嫲嫲有時私下都會跟監製打招呼，但後來我明白，雖然嫲嫲的關係的確能帶到機會給我，但最重要是自己去把握。一定會大壓力，但另一方面是鞭策。」

與內地演員交手 自覺井底之蛙

效力無綫4年後，阮浩棕2017年選擇離巢北上發展。問到是否覺得當時發展不順？他說很不順又不是，相比同期同學，自己算多機會，後來被安排到兒童組，雖然從中學到很多拍攝上的知識，但他心繫拍劇，又剛好約滿，於是便決定出去看看外面的世界，「父親是重要一個原因，他年紀開始大，我想把握在爸爸退休前的人脈，出去學到更加多東西」。

3年北漂生涯，阮浩棕直認大開眼界，最初覺得自己還不錯，到內地見識過不同的演員後，發現原來自己是井底之蛙，「記得我同內地演員代旭拍攝一場兄弟離世的戲分，第一日開工我已被他的實力震懾，當時我27歲、他28歲，但演技爭天共地，他比我行先很多」。

後來在監製王心慰的賞識下，阮浩棕參與無綫劇《我家無難事》，機緣巧合下回流香港並簽約邵氏，「做演員尋求的是機會，雖然在內地學到很多，但始終競爭大，既然有此契機便回來，現時回想這個決定是沒有錯，有愈來愈多、戲分愈重的角色給我發揮，對我演技有更加大的進步」。

父親由鬧變讚 證演技有進步

經過這些歲月磨練，阮浩棕今年終迎來上位機會，在劇集《隱形戰隊》演反派鏗少，以及在《隱門》飾演張逸風一角，演出受到注目和好評，今次在《靈戲逼人》更躍升男二。阮浩棕表示雖然之前的路很崎嶇、很曲折，但視為上天給他的考驗，沒這段時間的磨練，未必有現在的他，亦對家人有所交代，「訓練班出來時，的確有點年少氣盛，覺得自己演戲是掂的，但經歷過打擊和學習後，現在反而慢慢沉穩下來，更加踏實。最令我開心是爸爸由我最初入行時，每次都鬧我演得不好，但現在開始會讚我『幾好，做得唔錯』」。問到可有欣賞的演員？他稱影帝劉青雲，因對方演技犀利，無論演什麼戲種、角色都很精準和很感染到人，希望自己有日能做到，但目前還是腳踏實地做好每一步。

從嫲嫲身上學敬業樂業 緊記教誨

談及對他影響最大的人，阮浩棕哽咽說一定是嫲嫲，「她對我的信心和一直對我的讚賞，都是令我堅持的其中一個原因，無論我做什麼，嫲嫲都會說好，但我從來不接受，因我是她親孫，很惜我才這樣說」。阮浩棕自言從嫲嫲身上學習到待人處事的態度和敬業樂業，最記得慶祝嫲嫲入行60周年晚宴，汪明荃跟他說嫲嫲是電視圈第一人，身為孫子，他有責任傳承下去，「我會緊記嫲嫲的教誨，害人之心不可有，防人之心不可無」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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