開騷自肥成功追星 盧瀚霆喜與偶像蔡卓妍合唱

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）前晚假亞洲國際博覽館舉行第3場個人演唱會，請來兒時偶像Twins成員蔡卓妍（阿Sa）擔任嘉賓，兩人跳唱《女人味》，還拖手合唱《多謝失戀》，之後擁抱，全場氣氛high爆。

自爆抽唔到Twins Yes卡會喊

Anson Lo從小視阿Sa為偶像，今次被指是「追星天花板」自肥成功，他表現相當興奮，忍不住跟阿Sa說：「我細細個……」阿Sa笑着嘆氣說：「你講啦，我已經試過無數咁多次面對呢啲情况。」Anson Lo即賣口乖說：「我『一』年前每個星期都去抽Yes卡，抽唔到Twins就會喊，會扭計同唔開心，同埋我係有齊晒所有Twins嘅CD同海報。」

阿Sa多謝Anson Lo支持，好開心擔任對方的演唱會嘉賓，還爆二人早已認識，「我好記得認識你時，你好細個，當時在一間串燒舖一齊食過串燒，你同我講要去參加比賽，我仲叫你加油。今（前）日來到呢度，好替你高興，一路見到你慢慢進步，見到你喺台上面發光發熱」。

Anson Lo透露與阿Sa傳信息研究唱什麼歌時，他要求可否不止唱一首，結果唱了兩首。完騷後他在社交網發文感謝阿Sa，阿Sa亦多謝Anson Lo邀請。

娛樂組