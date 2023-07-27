威尼斯影展公布主競賽名單 美演員公會罷工削星光 畢利谷巴自導自演新片入圍勢缺席

畢利谷巴在自導自演新作《Maestro》扮演著名指揮家伯恩斯坦，入圍威尼斯主競賽單元，影展總監巴貝拉（圓圖）表示，畢利已致電給他，若美國演員公會罷工持續，將無法現身水都。

【明報專訊】美國演員公會（下稱SAG）罷工快將兩周，暫未有緩和之勢；第80屆威尼斯影展下月30日揭幕，前日公布主競賽入圍名單，本來星光熠熠陣容媲美5月舉行的康城影展，惟受工潮影響，畢利谷巴（Bradley Cooper）繼《星夢情深》後再次自導自演新作《Maestro》，有份角逐最高榮譽金獅獎，但他已致電威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera），稱若罷工持續，屆時將無法亮相。巴貝拉表示正與美國演員公會溝通，期望演出獨立製作的演員能夠豁免，出席威尼斯影展。

SAG與代表各大電影公司及串流平台的影視製片人聯盟（AMPTP）談判破裂，本月14日起罷工，公會成員停工之外，也不能出席任何宣傳活動，上周舉行的聖地牙哥動漫展首當其衝。

片商決定《Challengers》退出

《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導、《蜘蛛俠》女星辛蒂雅（Zendaya）主演的愛情喜劇《Challengers》，原定是威尼斯影展開幕電影，受工潮影響，早前宣布退出，映期亦延至明年初夏，並改由意大利導演狄安哲里斯（Edoardo De Angelis）戰爭片《Comandante》頂檔。威尼斯影展總監巴貝拉前日表示，《Challengers》退出是所屬MGM電影及串流平台Prime Video決定，稱不想沒有辛蒂雅宣傳之下在水都首映。

畢利谷巴首部自導自演電影《星夢情深》，百變天后Lady Gaga主演，2018年在威尼斯舉行世界首映，其後再踏上奧斯卡爭獎之路。相隔5年，畢利交出自導自演新作《Maestro》，扮演著名指揮家伯恩斯坦（Leonard Bernstein），亦入圍威尼斯主競賽單元。巴貝拉接受美媒訪問表示，畢利已致電給他，若工潮持續，他必須跟SAG及其他同業站在同一陣線，將無法到水都出席新片首映禮。巴貝拉稱主競賽名單早於SAG罷工前定下來，至今除了《Challengers》，沒任何電影表示要退出；至於能否讓更多演員亮相，則要看獨立製作公司能否讓主角獲得SAG的豁免。

威尼斯影展主競賽名單星光熠熠陣容不下於5月康城影展，除了畢利谷巴，《爭寵》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導、《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演新片《Poor Things》亦入圍，講述她起死回生，變成女版科學怪人，獲得永生和終極自由，「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）亦參演一角。有份爭金獅獎的包括《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（ Sofia Coppola）新片《Priscilla》，從巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）遺孀Priscilla角度出發，講述兩人的關係，由《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）扮演貓王，《東城夢魘》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）飾演Priscilla。

大衛芬查米高曼新片被看好

洛比桑相隔4年再次執導新片《DogMan》，由《惡的序章》康城影帝卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones）主演，亦是洛比桑被控性騷擾官司終結後，首次參與大型影展。《校園欺凌後》墨西哥導演米高法蘭哥（Michel Franco）新作《Memory》，故事保密，卻是謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）自奧斯卡封后得獎作《神聖電視台》後首部電影。《盜火線》導演米高曼（Michael Mann）講述法拉利汽車公司創辦人兼意大利賽車手恩佐法拉利（Enzo Ferrari）同名電影《Ferrari》，《星戰外傳》阿當戴華（Adam Driver）主演。《馬丁路德金- 夢想之路》女導演艾華杜雲尼（Ava DuVernay）新片《Origin》，講述首名獲得普立兹新聞獎的非裔美國女性威爾克森（Isabel Wilkerson）故事，艾華亦是首名非裔美籍女導演入圍威尼斯主競賽單元。《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）新片《The Killer》，《被奪走的12年》米高法斯賓達（Michael Fassbender）及《玉子》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）主演，改編法國漫畫，據報內容十分暴力，影展總監巴貝拉表示，該片從頭到尾都很緊湊，看好它與米高曼《Ferrari》及畢利谷巴《Maestro》能躋身明年奧斯卡。《史賓沙》智利導演柏比路拉林（Pablo Larrain）新片《El Conde》亦入圍，講述經歷了250年的殭屍渴求死亡的故事；《Drive My Car》日本導演濱口龍介秘密拍攝的新片《Evil Does Not Exist》入圍主競賽單元，巴貝拉指該片有關氣候變化對環境的影響，是一齣美麗的電影。

舒淇任評審 梁朝偉膺終身成就獎

非競賽電影方面，《情迷巴塞隆拿》活地亞倫（Woody Allen）首次執導法語電影《Coup de Chance》，以及波蘭斯基（Roman Polanski）睽違4年新片《The Palace》獲邀在威尼斯放映，不過兩人因性醜聞惹起爭議。巴貝拉接受美媒Deadline訪問表示，活地沒被起訴，案件已是多年前的事；波蘭斯基承認過錯，受害者亦多次表示原諒他，「為什麽我們仍要不斷攻擊已89歲的電影大師？」另外，韋斯安德遜（Wes Anderson）繼《小行星都市》參加康城影展後，最新短片《The Wonderful Story of Henry Sugar》受英國著名兒童文學作家達爾（Roald Dahl）短篇故事啓發，《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）主演，以及《驅魔人》導演威廉佛烈金（William Friedkin）新片《The Caine Mutiny Court-Martial》、《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）執導動作喜劇《Hit Man》，亦會在威尼斯放映。

今年閉幕電影是《海嘯奇蹟》尊安東尼奧拜納（J.A. Bayona）執導的《Society of the Snow》，以1972年烏拉圭欖球隊空難為藍本，該題材已拍過《天劫餘生》等電影。主競賽評審團將由《星聲夢裡人》導演戴文查素列（Damien Chazelle）領軍，成員包括《犬山記》金像女導演珍甘比恩（Jane Campion）、《伊尼舍林的女妖》導演馬田麥當奴（Martin McDonagh），以及台灣女星舒淇。梁朝偉亦會獲大會頒發終身成就金獅獎。