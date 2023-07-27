【開箱】《怪物少女妮莫娜》 歧視比怪物可怕

【明報專訊】改編自同名漫畫的美國動畫電影《怪物少女妮莫娜》（Nimona），6月30日在影視串流平台Netflix上架，一度登上英語電影收視季軍，上周回落至第9位。新片由《勁揪俠》嘉兒莫蕊茲（Chloe Moretz）及《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）聲演，故事講述在虛構的騎士世界，國民視怪物為宿敵，其實怪物不可怕，欺凌和歧視才是人類維和的最大障礙。

嘉兒莫蕊茲聲音演出

《怪物少女妮莫娜》面世過程可謂歷盡艱辛，由拍過《冰河世紀》、《奇鸚嘉年華》的Blue Sky Studios製作，原定2020年公映，所屬電影公司20世紀霍士遭迪士尼收購，映期推遲兩年，後來迪士尼關閉Blue Sky，令《怪》片幾乎胎死腹中，直至另一發行商購下版權，改於Netflix上架，觀眾才有機會欣賞影評網站爛番茄給予94%高分的佳作。

本片由《變雀特工》導演Nick Bruno及Troy Quane再度合作，嘉兒莫蕊茲聲演的妮莫娜，能隨心所欲變成任何形態的怪物，雖沒有殺人放火，但天生與別不同，因此成為國民攻擊對象。男主角落難之時，只有她無條件伸出緩手，為他洗脫污名。故事由1000年前怪物襲擊王國說起，國民毫無還手之力，直至女英雄葛蘿瑞絲出現，不單擊退怪物，更訓練一支精銳騎士，承諾千秋萬世保家衛國。千年之後，平民出身的騎士巴利斯特（列斯阿曼聲演）表現出色，破例獲女王冊封為爵士，民眾對於此安排大多不以為然，認為他的同性戀人兼葛蘿瑞絲後裔安布羅修斯，才是封爵最佳人選。冊封儀式期間，巴利斯特在全國人民目擊下，突然刺殺女王，站在身旁的安布羅修斯為了制止惡行，當場把其右手斬斷，巴利斯特負傷逃脫，對於「弒君」一事，他毫無頭緒，能夠證明他清白的只有神秘少女妮莫娜，偏偏她是騎士與國民的共同敵人——怪物，無計可施下只好暫時放下成見，二人攜手揪出幕後黑手；原來陷害他的正是騎士學院院長，她刺殺女王的真正原因為何？

有潛力拍成真人演出電影

《怪物少女妮莫娜》是成功的合家歡電影，色彩豐富影像與熱鬧動作場面，輕易吸引小影迷，成年人則會被其主題打動，從巴利斯特的人物設定：沒有貴族血統、深色肌膚、同性戀者身分，以及經常遭白人騎士欺凌等，都在探討多元文化議題。巴利斯特與妮莫娜同屬受盡歧視的社群，無論性別、種族和性取向與眾不同，歡迎對號入座。妮莫娜曾說：「你一旦被視為壞人，你就是壞人。」其中一幕講述她跟騎士混戰期間，眼見途經汽車失控撞向路邊女孩之際，變身噴火巨龍的妮莫娜立即以尾巴擋住汽車，令孩子安然無恙，再溫言慰問對方，怎料女孩拾起騎士遺留地上的長劍，大義凜然地指摘她是「怪物」，妮莫娜隨即露出傷心又失望表情。《洛杉磯時報》影評人Noel Murray大讚《怪》片「充滿想像力和熱鬧繽紛，跟同名主角個性一樣」。在電腦特技發展成熟的今天，若把《怪》片拍成真人演出電影，矚目程度比動畫版應過之而無不及，單是幻想「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）跟女兒India繼《雷神奇俠4：愛與雷霆》後再度合作，分別飾演巴利斯特與妮莫娜，令人期待。