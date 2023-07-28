MIRROR演唱會墜屏事故一年 等安排探阿Mo 盧瀚霆淚崩爆壓力大頂唔順想停步

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）一連4場首個個人演唱會前晚於亞洲國際博覽館圓滿結束，陳慧琳擔任尾場嘉賓，Anson Lo獲對方讚賞受寵若驚。Anson Lo透露過去一年壓力好大，常向經理人花姐（黃慧君）說「開始頂唔順」，最後靠神徒（粉絲暱稱）支持才沒放棄。今日是MIRROR紅館演唱會墜屏事故發生一年，Anson Lo表示事件仍審訊中不方便給意見，覺得時間過得很快，有跟舞蹈員聯絡互相支持。至於受傷好友李啟言（阿Mo），他等公司及阿Mo家屬安排適當時候探望。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Anson Lo演唱會尾場獲父母、姐姐、MIRROR成員柳應廷、呂爵安與李駿傑等捧場。樂隊Dear Jane再任嘉賓，還邀得天后陳慧琳合唱送驚喜。

陳慧琳讚認真勤力冇得頂

陳慧琳讚Anson Lo是勤力藝人，「Anson安排17名型男同台伴舞，是我第一次跟這麼多舞蹈員一起跳《花花宇宙》，我做過好多演唱會嘉賓，第一次有藝人排埋我首歌的舞步，真的很勤力，非常好，繼續加油，你掂呀。他一早錄好片段給我練舞，好感動，我們很需要這些歌手為樂壇出分力，他認真、勤力，真是冇得頂」。Anson Lo自言見到陳慧琳心情緊張得有點不安，要求粉絲掌聲鼓勵。陳慧琳唱完《對你太在乎》落台時向觀眾說：「你們記住永遠都要支持Anson。」

常自我檢討 掙扎停步或繼續

Anson Lo唱《不可愛教主》時，透露過去一年壓力好大，常向花姐講「開始頂唔順」，全靠神徒支持，才沒有放棄，堅持走到這一步。他哭着說：「好多情况下，教父教母叫我停一陣，不要衝太行，但我好掙扎，不知該停或是繼續，全因有每名神徒，我才有力量做事。」他自爆每晚睡前會自我檢討，有時對自己表現感失望，以及自責做得不夠好，但打開手機見好多神徒留言叫加油、讚好叻，感受到大家的愛，好值得花時間互動送關心。他問神徒：「若我行落去，大家會否同我行落去？」神徒大叫回應會，Anson Lo愈喊愈激動，沒法唱下去，鞠躬表謝意，交給神徒大合唱。

唔放大假 休息一日即開工

演唱會尾聲，Anson Lo問有無人想跟他一世？一班神徒尖叫舉手，他帶動全場大嗌，笑言要嗌爆場館，並多謝大家成就這個個唱，不捨得完騷；又爆花姐被神徒感動，前日早上忍不住爆喊。他多謝柳應廷、呂爵安與李駿傑支持，以及讚教父教母是全天下最好父母，「他們這4晚來捧場，煮完飯先出來，方便我回家有消夜食，真的好有愛」。最後兩度安歌完場。

Anson Lo騷後表示頭場與尾場喊得最犀利，被神徒不同的支持方式感動，讓他增加自信繼續向前，「公司提議我放兩個月或者兩星期大假，但個唱排練令我的初心變雄壯，發現壓力減低，好想繼續衝，所以只休息一天便再投入拍劇」。他之前每逢開騷都身體不適，承認去年至今年初身體較弱，今次開騷前改變起居飲食習慣變得健康，「減少飲齋啡，每日飲大量溫水，少食粉絲、糯米等難消化食物，隨身帶胃藥，不會再怕面腫身肥而空肚做騷，一定食足3餐」。

喜獲非神徒觀眾讚好睇

開騷前傳黃牛炒燶門票，Anson Lo心痛好多神徒慘食黃牛飛，甚至未能撲飛入場，令他心情受影響。會否開Part 2，或者登紅館開騷？他表示未有計劃，希望下次多開幾場滿足不同需求，聽到非神徒的觀眾欣賞後讚好睇，好開心。

Anson Lo對獲陳慧琳稱讚感受寵若驚，笑言見到這名冰山美女太緊張，忘記分享彼此的緣分，「我未入行前跟她拍MV，透過MV讓人知道我的存在，之前我們在活動上碰面，感覺她好似睇住我出道和成長，見證重要時刻」。至於請蔡卓妍做嘉賓，因Twins是他兒時偶像，希望下次開騷請鍾欣潼互動。

MIRROR騷部分舞蹈員捧場

MIRROR紅館演唱會事故發生一年，Anson Lo表示事件仍在審訊中，不方便給意見，但覺得時間過得好快，他跟去年參與演出的舞蹈員有保持聯絡，「部分舞蹈員有來欣賞我個唱，收到他們發信息鼓勵，說是我的永遠戰友，大家互相支持，希望大家繼續努力」。至於與受重傷仍在接受治療的Mo有否互動？他說：「等緊公司和阿Mo家屬安排最適當時刻才可以去探他。（有冇說話想同阿Mo講？）當然有，我想講的說話留待親身跟他講比較好。」

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