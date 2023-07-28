曾比特視李玟親人 將出席追思會 林鈺洧幫口護請假港姐師妹

【明報專訊】曾比特、應屆港姐冠軍林鈺洧等前晚出席慈善餐舞會，一身白馬王子打扮的曾比特獻唱3首歌，其中分別與涂毓麟和一班學生合唱，令他回想中學時夾band感覺。他早前為養聲及身體健康閉關兩星期，「身體沒有警號，只是覺得歌手算是藝術工作，心情有時會煩亂，想靜靜沉澱一下，迎接之後的工作。9月會推出一首音樂風格與以往不同的新歌，未來也想挑戰跳唱」。

李玟（CoCo）下周一（31日）舉行追思會，曾比特會出席以表心意。他稱與CoCo因參與無綫節目《聲生不息》相識，與對方雖沒血緣關係，但感覺像親人，錄影節目期間經常傾偈，每當他遇到煩惱，CoCo都給他很多鼓勵，又會跟他分享很多，「我說過我會保護她，因為這個節目令我們變得親密」。

卸任心情既興奮又不捨

即將卸任的港姐冠軍林鈺洧笑言自己不足年，任期只有11個月，現時心情很複雜，既興奮又不捨，但對未來工作充滿期待，很想拍劇。今屆港姐頻有佳麗退選或請病假，給人感覺不捱得，她幫一班師妹講好說話，「今年的確較辛苦，越南外景回來後接住又去廣州，中間沒休息，不舒服都正常，希望佳麗們休息一下再作戰」。林鈺洧暫時仍未見過16名佳麗，期待交棒一刻，卸任感言亦已構思好，內容是很有意義很感觸。

林鈺洧早前拍無綫節目《不可能任務》挑戰用水泥搭橋，她叫大家一定要留意，當選港姐後第一份工便是建造業，笑稱現時連安全卡都考獲，整個人非常紮實。

記者：陳釗